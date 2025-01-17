mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 22:13

Published 16 января, 22:13

Modified 16 января, 22:15

Updated 16 января, 22:15

Сегодня в Уфе: крещенские морозы и похмельный рейтинг

Сегодня в Уфе: крещенские морозы и похмельный рейтинг

16 января 2025, 22:13
Фото: Город Уфа / Telegram.
Дайджест новостей Уфы, которые нужно знать сегодня, 17 января.

Погода в Уфе

В Уфе в пятницу, 17 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Направление ветра — западное и северо-западное, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -16°C… -18°C, в центре города похолодать может до -13°C, днём потеплеет лишь до -10°C… -12°C.

Куда сходить в Уфе

Афиша мероприятий в Уфе на пятницу, 17 декабря.

Мастер-класс от Федерации фигурного катания на коньках РБ (12+)

  • Где: бокспарк Арт-квадрата (Чернышевского, 88);
  • Когда: 19:00–20:00.

Программа Уфимского планетария

  • 15:00 — Люсия. Тайна падающих звезд (6+);
  • 16:30 — Путешестие по Солнечной системе (12+);
  • 18:00 — Разноцветная Вселенная (12+).

Бесплатный спектакль по пьесам А. П. Чехова «О театре, о любви, о женщинах» (16+)

  • Где: Театр на Цюрупы (Цюрупы, 9);
  • Когда: 13:00.

Исторические экскурсии-«двадцатиминутки» (6+)

  • Исторический парк «Россия — моя история» (Менделеева, 158);
  • 14:00 «Культура Древней Руси»;
  • 16:00 «Первая мировая война».

«Знаковый» скандал

Власти Уфы оптимизируют движение в Зелёной Роще. На улице Степана Кувыкина в феврале 2025 года появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на участке от Софьи Перовской до Авроры в обоих направлениях. По мнению городской администрации, это должно увеличить пропускную способность и уменьшить заторы.

Между тем местные жители от инициативы, похоже, оказались в восторге далеко не единогласно.

Автомобилисты негодуют, ведь, по их словам, реальных улучшений нет, а вот поводов для штрафов станет больше. Кроме того, уфимцы обращают внимание на другие проблемные места, где давно пора что-то менять.

В Уфе меняют знаки — горожане не в восторге
Узнать подробнее

Крещенские купели Уфы

В Демском районе — на озере Кустаревском в микрорайоне «Яркий»;

В Калининском районе — на реке Уфе в деревне Князево;

В Ленинском районе — на старице реки Белой в микрорайоне Затон, зона отдыха «Водник»;

В Октябрьском районе — на реке Уфе в микрорайоне Сипайлово (пляж «Берег Солнца»);

В Орджоникидзевском районе — на реке Белой в районе СОК «Биатлон»;

В Советском районе — на озере Солдатском в парке имени Ивана Якутова.

Крещение-2025: в чем смысл праздника и окунания в прорубь
Узнать подробнее

Цена похмелья

«Индекс похмельного дня» в Башкирии подсчитали эксперты.

Специалисты составили расчет лекарств и продуктов, которые помогают россиянам справиться с похмельем. В список вошли:

  • рассол от банки солений;
  • кефир (500 мл);
  • минеральная вода (1 литр);
  • аспирин (10 таблеток);
  • активированный уголь (10 таблеток);
  • пачка «Доширака».

Средняя стоимость антипохмельного набора в России составила ₽398. Жителям Башкирии же он обойдется в ₽338.

Читайте также:
Скончался Дэвид ЛинчПутин подписал указ о призывеУфимский физик стал лучшим учёным мира
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика