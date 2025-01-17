Сегодня в Уфе: крещенские морозы и похмельный рейтинг

Posted 16 января, 22:13
Published 16 января, 22:13
Modified 16 января, 22:15
Updated 16 января, 22:15
В Уфе в пятницу, 17 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Направление ветра — западное и северо-западное, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -16°C… -18°C, в центре города похолодать может до -13°C, днём потеплеет лишь до -10°C… -12°C.
Афиша мероприятий в Уфе на пятницу, 17 декабря.
Власти Уфы оптимизируют движение в Зелёной Роще. На улице Степана Кувыкина в феврале 2025 года появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на участке от Софьи Перовской до Авроры в обоих направлениях. По мнению городской администрации, это должно увеличить пропускную способность и уменьшить заторы.
Между тем местные жители от инициативы, похоже, оказались в восторге далеко не единогласно.
Автомобилисты негодуют, ведь, по их словам, реальных улучшений нет, а вот поводов для штрафов станет больше. Кроме того, уфимцы обращают внимание на другие проблемные места, где давно пора что-то менять.
• В Демском районе — на озере Кустаревском в микрорайоне «Яркий»;
• В Калининском районе — на реке Уфе в деревне Князево;
• В Ленинском районе — на старице реки Белой в микрорайоне Затон, зона отдыха «Водник»;
• В Октябрьском районе — на реке Уфе в микрорайоне Сипайлово (пляж «Берег Солнца»);
• В Орджоникидзевском районе — на реке Белой в районе СОК «Биатлон»;
• В Советском районе — на озере Солдатском в парке имени Ивана Якутова.
«Индекс похмельного дня» в Башкирии подсчитали эксперты.
Специалисты составили расчет лекарств и продуктов, которые помогают россиянам справиться с похмельем. В список вошли:
Средняя стоимость антипохмельного набора в России составила ₽398. Жителям Башкирии же он обойдется в ₽338.