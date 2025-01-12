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Posted 12 января, 19:00

Published 12 января, 19:00

Modified 12 января, 19:00

Updated 12 января, 19:00

Сегодня в Уфе: конец каникул и деньги жёнам

Сегодня в Уфе: конец каникул и деньги жёнам

12 января 2025, 19:00
Фото: vk.com/event193005007.
Сюжет
Радий Хабиров
Mkset представляет дайджест самых интересных и важных новостей, которые стоит знать сегодня, 13 января.
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Погода в Уфе сегодня

Погода в Уфе сегодня, 13 января, будет сравнительно комфортной. Ожидается переменная облачность без существенных осадков и сильного ветра. Так что метель Уфе не грозит. Температура воздуха ночью составит от -7°С до -9°С, а днем ожидается от -3°С до -5°С.

Пробки в Уфе

Актуальный дорожный трафик можно оценить на виджете ниже. На интерактивной карте видны основные пробки и движение общественного транспорта.

Отключения света в Уфе

Плановые отключения света в Уфе сегодня в графике работ ООО «Башкирэнерго» не значатся. Но не стоит забывать о возможности аварий. Например, в воскресенье, 12 января, их произошло около сотни. Правда, почти все они были кратковременными.

«УфаВодоКанал» тоже не планирует отключать воду жителям столицы Башкирии. График отключения воды в Уфе можно отслеживать здесь.

Новые места

«Вперед, к знаниям» и «Ура, на работу!». Так могут ликовать жители Уфы. Причина радости — строительство учреждений образования. Так, в Нагаево планируют заложить фундамент детского сада, а в Глумиловке — завершить строительство огромной школы. Так что родителям можно будет быстрее вернуться из декрета, а детям не страдать в пробках по пути на уроки.

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Снова в школу

Школьники Уфы в понедельник, 13 января, возвращаются с зимних каникул. Они продлились более двух недель. А когда следующие школьные каникулы в Уфе? На этот вопрос отвечает Горсовет Уфы. В 2025 году школьные каникулы в Уфе начнутся только в конце марта. Но есть послабления для самых юных учеников.

В 2025 году третья четверть, которая считается самой продолжительной в учебном году, завершится 28 марта. Сразу после этого в Уфе начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 6 апреля. Для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные дни отдыха, которые будут проходить с 15 по 23 февраля 2025 года. Летние каникулы в Уфе станут завершением учебного года. Они начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа 2025 года.

Оперативка у Хабирова

В понедельник, 13 января, на повестке оперативного совещания Радия Хабирова стоит множество тем. Чиновники отчитаются об обстановке в сфере ЖКХ и ситуации с дорогами. Кроме того, участки совещания обсудят меры поддержки семей бойцов СВО и варианты мотивирования работников культуры.

На повестке у Хабирова: жалобы на снег и поддержка жён военных
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Бомжи-оккупанты

Теплые остановки в Уфе, как и предполагали горожане, стали приютами для асоциальных земляков. Так, бомжи обосновались на остановке возле «Уфа — Арены». Такое соседство малоприятно рядовым пассажирам, которым не хочется мерзнуть в ожидании транспорта, но и ждать его рядом с источающими ароматы гражданами совсем не комфортно.

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Куда сходить в Уфе

Афиша мероприятий на вторую декаду января в Уфе изобилует массой вариантов развлечений. Уфимцев приглашают и в кружок театралов, и на игру «Салавата Юлаева» с хоккеистами из Нижнекамска, и на спектакли и выставки, и на мастер-классы и лекции-концерты.

Куда сходить в январе в Уфе
Куда сходить в январе в Уфе. Фото: gorodufa.ru
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