Сегодня в Уфе: конец каникул и деньги жёнам

В 2025 году третья четверть, которая считается самой продолжительной в учебном году, завершится 28 марта. Сразу после этого в Уфе начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 6 апреля. Для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные дни отдыха, которые будут проходить с 15 по 23 февраля 2025 года. Летние каникулы в Уфе станут завершением учебного года. Они начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа 2025 года.