Сегодня в Уфе: конец каникул и деньги жёнам

Posted 12 января, 19:00
Published 12 января, 19:00
Modified 12 января, 19:00
Updated 12 января, 19:00
Погода в Уфе сегодня, 13 января, будет сравнительно комфортной. Ожидается переменная облачность без существенных осадков и сильного ветра. Так что метель Уфе не грозит. Температура воздуха ночью составит от -7°С до -9°С, а днем ожидается от -3°С до -5°С.
Актуальный дорожный трафик можно оценить на виджете ниже. На интерактивной карте видны основные пробки и движение общественного транспорта.
Плановые отключения света в Уфе сегодня в графике работ ООО «Башкирэнерго» не значатся. Но не стоит забывать о возможности аварий. Например, в воскресенье, 12 января, их произошло около сотни. Правда, почти все они были кратковременными.
«УфаВодоКанал» тоже не планирует отключать воду жителям столицы Башкирии. График отключения воды в Уфе можно отслеживать здесь.
«Вперед, к знаниям» и «Ура, на работу!». Так могут ликовать жители Уфы. Причина радости — строительство учреждений образования. Так, в Нагаево планируют заложить фундамент детского сада, а в Глумиловке — завершить строительство огромной школы. Так что родителям можно будет быстрее вернуться из декрета, а детям не страдать в пробках по пути на уроки.
Школьники Уфы в понедельник, 13 января, возвращаются с зимних каникул. Они продлились более двух недель. А когда следующие школьные каникулы в Уфе? На этот вопрос отвечает Горсовет Уфы. В 2025 году школьные каникулы в Уфе начнутся только в конце марта. Но есть послабления для самых юных учеников.
В 2025 году третья четверть, которая считается самой продолжительной в учебном году, завершится 28 марта. Сразу после этого в Уфе начнутся весенние каникулы, которые продлятся до 6 апреля. Для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные дни отдыха, которые будут проходить с 15 по 23 февраля 2025 года. Летние каникулы в Уфе станут завершением учебного года. Они начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа 2025 года.
В понедельник, 13 января, на повестке оперативного совещания Радия Хабирова стоит множество тем. Чиновники отчитаются об обстановке в сфере ЖКХ и ситуации с дорогами. Кроме того, участки совещания обсудят меры поддержки семей бойцов СВО и варианты мотивирования работников культуры.
Теплые остановки в Уфе, как и предполагали горожане, стали приютами для асоциальных земляков. Так, бомжи обосновались на остановке возле «Уфа — Арены». Такое соседство малоприятно рядовым пассажирам, которым не хочется мерзнуть в ожидании транспорта, но и ждать его рядом с источающими ароматы гражданами совсем не комфортно.
Афиша мероприятий на вторую декаду января в Уфе изобилует массой вариантов развлечений. Уфимцев приглашают и в кружок театралов, и на игру «Салавата Юлаева» с хоккеистами из Нижнекамска, и на спектакли и выставки, и на мастер-классы и лекции-концерты.