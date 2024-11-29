Главную ёлку Уфы срубили в Башкирии

Posted 29 ноября, 15:23
Published 29 ноября, 15:23
Modified 29 ноября, 20:28
Updated 29 ноября, 20:28
Как стало известно, 29 ноября в парк «Кашкадан» была доставлена 17-метровая ель из Кушнаренковского района Башкирии. Она уже заняла своё почетное место рядом со сценой, где в скором времени начнутся новогодние представления. Сергей Плотников отметил, что установка ёлки — это лишь первый шаг к созданию праздничной атмосферы в районе.
Кроме ёлки, в парке уже подготовили деревянные горки для детей. Организаторы ожидают, что погода позволит также построить ледяные городки, которые станут ещё одной «детской радостью» зимних праздников.
— Ждём погоду, которая даст нам возможность строить ледяные городки. А после всех пригласим на открытие, — добавляет глава Октябрьского района Сергей Плотников.
Как ранее сообщал Mkset, треть жителей башкирской столицы считают, что обошлись бы без длительных выходных в начале января.