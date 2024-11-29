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Posted 29 ноября, 15:23

Published 29 ноября, 15:23

Modified 29 ноября, 20:28

Updated 29 ноября, 20:28

Главную ёлку Уфы срубили в Башкирии

Главную ёлку Уфы срубили в Башкирии

29 ноября 2024, 15:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В Октябрьском районе Уфы установили новогоднюю ёлку, которая будет радовать горожан в преддверии праздников, сообщает в пятницу, 29 ноября, глава района Сергей Плотников.

Как стало известно, 29 ноября в парк «Кашкадан» была доставлена 17-метровая ель из Кушнаренковского района Башкирии. Она уже заняла своё почетное место рядом со сценой, где в скором времени начнутся новогодние представления. Сергей Плотников отметил, что установка ёлки — это лишь первый шаг к созданию праздничной атмосферы в районе.

Кроме ёлки, в парке уже подготовили деревянные горки для детей. Организаторы ожидают, что погода позволит также построить ледяные городки, которые станут ещё одной «детской радостью» зимних праздников.

— Ждём погоду, которая даст нам возможность строить ледяные городки. А после всех пригласим на открытие, — добавляет глава Октябрьского района Сергей Плотников.
Фото: tg/Сергей Плотников

Как ранее сообщал Mkset, треть жителей башкирской столицы считают, что обошлись бы без длительных выходных в начале января.

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