Главную ёлку Уфы срубили в Башкирии

Как стало известно, 29 ноября в парк «Кашкадан» была доставлена 17-метровая ель из Кушнаренковского района Башкирии. Она уже заняла своё почетное место рядом со сценой, где в скором времени начнутся новогодние представления. Сергей Плотников отметил, что установка ёлки — это лишь первый шаг к созданию праздничной атмосферы в районе.