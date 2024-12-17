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Posted 17 декабря, 12:42

Published 17 декабря, 12:42

Modified 17 декабря, 13:08

Updated 17 декабря, 13:08

Алкоголь будут продавать по особому графику в Башкортостане

Продажу алкоголя ужесточили на Новый год в Башкирии

17 декабря 2024, 12:42
Фото: mkset.ru.

Алкоголь будут продавать по особому графику в Башкортостане

Минторг Башкирии во вторник, 17 декабря, опубликовал график ограничения продажи алкоголя на новогодних каникулах.

Алкогольные напитки в период новогодних праздников в Башкирии будут продаваться по особому графику: с 3 по 6 января спиртное можно будет купить только до 17:00.

Примечательно, что ограничения действуют лишь на розничные магазины. В тоже время, в кафе, ресторанах и барах «жидкое веселье» можно будет заказать без каких-либо проблем.

Как сообщалось ранее, в Башкирии может быть введен новый законопроект об алкогольном запрете: согласно инициативе, розничным магазинам могут запретить делать скидки на горячительные напитки.

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