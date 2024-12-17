Продажу алкоголя ужесточили на Новый год в Башкирии

Posted 17 декабря, 12:42
Published 17 декабря, 12:42
Modified 17 декабря, 13:08
Updated 17 декабря, 13:08
Алкогольные напитки в период новогодних праздников в Башкирии будут продаваться по особому графику: с 3 по 6 января спиртное можно будет купить только до 17:00.
Примечательно, что ограничения действуют лишь на розничные магазины. В тоже время, в кафе, ресторанах и барах «жидкое веселье» можно будет заказать без каких-либо проблем.
Как сообщалось ранее, в Башкирии может быть введен новый законопроект об алкогольном запрете: согласно инициативе, розничным магазинам могут запретить делать скидки на горячительные напитки.