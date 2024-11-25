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Posted 25 ноября, 12:28

Published 25 ноября, 12:28

Modified 25 ноября, 12:30

Updated 25 ноября, 12:30

Новогодние каникулы в Уфе

Новый год в Уфе: полная афиша праздника

25 ноября 2024, 12:28
Фото: mkset.ru. Новогодние каникулы в Уфе
Сюжет
Праздник
Столица Башкирии погрузилась в предновогоднюю суету. Отдыхать на Новый год в 2024/2025 году в Уфе будут с 29 декабря по 9 января. Как ничего не пропустить и посетить самые интересные мероприятия, куда сходить и чем заняться — все ответы в афише Нового года в Уфе от Mkset.

Новогодние каникулы в Уфе

Для ответа на вопрос «Как отдыхаем на Новый год в 2024-2025» откроем производственный календарь, утвержденный федеральным Министерством труда. Там мы увидим, шестидневную неделю с 23 по 28 декабря. Тяжело вздохнем. и посмотрим дальше. Там новогодние каникулы 2024-2025 с 29 декабря по 8 января включительно. Соответственно, после 11 полных дней отдыха выходим на работу 9 января. Чем заняться в Уфе на новогодних праздниках, как встретить Новый год в Уфе и найти праздничное настроение — в афише новогодней программы в городе от Mkset.

Внимание: материал постоянно пополняется, сохраните страницу в закладки и узнавайте новинки новогодней афиши в Уфе от Mkset

Новогодние каникулы в УфеНовогодние каникулы в Уфе
Новогодние каникулы в Уфе. Фото: mkset.ru

Погода в Уфе на Новый год

Пока онлайн-сервисы прогнозируют в Уф снежный и морозный Новый год. Ориентиры по температуре от -12°С до 7°С. Самый теплый Новый год, то есть ночь с 31 декабря на 1 января, был в 1995 году. Тогда уличные термометры показали +2°С. Самая холодна новогодняя ночь выдалась в 1979 году: в Уфе ударил мороз -48°С.

Поезд Деда Мороза остановится в Уфе
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Заряжаемся новогодним настроением в Уфе

Поймать вайб самого зимнего праздника года можно на серии мероприятий в Уфе уже с конца ноября. Афиша новогодних мероприятий в Уфе постоянно пополняется и надо следить за программой. На этот момент уже известно, как минимум, о трех точках притяжения новогодним настроением.

Поезд Деда Мороза (0+)

В 2024 году Дед Мороз вместе со своими преданными помощниками отправляются в путешествие по России на своем волшебном поезде: 25 декабря он прибудет в столицу региона — Уфу. Посетители смогут не только полюбоваться самим поездом, но и исследовать его внутренние помещения. В этом году поезд будет возглавлен великолепным паровозом серии П-36, а также зрителей порадуют уникальные локомотивы, такие как ретро-электровоз серии ВЛ-82м.

Новогодний фестиваль «Вьюговей» (12+)

С 20 декабря по 29 января в Уфе состоится новогодний фестиваль «Вьюговей», который на протяжении 15 лет приносит радость жителям и гостям города своими яркими событиями, ледяными инсталляциями и атмосферой зимней сказки. В разных районах города будут проведены несколько конкурсов.

«Уфимский лёд» — на лучшее оформление ледовых городков. Жюри оценит горки, лабиринты и тематические скульптуры, посвященные 450-летию Уфы.

«Вернисаж УФА-450» — соревнование среди ледяных скульпторов (работы могут быть частью общего концепта ледового городка). Номинации: «Тематический герой» и «Подарок любимой Уфе».

«Дед Мороз» — конкурс Дедов Морозов в рамках открытия резиденции уфимского Деда Мороза.

«Новогодние чудеса» — для лучшей церемонии открытия районной ёлки.

Резиденция Деда Мороза (0+)

Дед Мороз начнёт встречать гостей с 26 декабря в 17:00. В честь официального открытия пройдет торжественная программа. Резиденция расположится в районе Горсовета, напротив гостиницы «Азимут», где празднования проходили и в ушедшем сезоне 2023/24. Как уверяют организаторы, вход будет свободным. Резиденция будет открыта до 12 января. График работы — с 12:00 до 20:00, а в новогоднюю ночь двери к Деду Морозу будут распахнуты до 02:00.

В программе: возможность написать письмо новогоднему волшебнику, мастер-классы для детей и взрослых, интерактивные игры, фотозоны и зажигание огней на одной из центральных ёлок Уфы.

Дед Мороз едет в Уфу
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Новогодние утренники для детей в Уфе

Конечно, с особым нетерпением Нового года всегда ждут малыши. Для них это настоящее время чудес. По традиции, Дед Мороз и Снегурочка посетят каждый новогодний утренник в Уфе. А как быть, если ребенок уже школьник, а в его Альма матер отказались от роскошного проведения праздника? Берем исполнение задачи на себя и изучаем афишу новогодних спектаклей для детей в Уфе.

«Новогодние приключения куницы» (0+)

Тематический новогодний утренник будет проходить с 24 декабря по 7 января в ГКЗ «Башкортостан». Авторы подготовили оригинальный сюжет для сказочного представления. Давно это было, зимой, под новый год. Отправился Алдар в лес — поймать куницу, продать, вот был бы праздник! Да только сердце доброе у парня, поймать-поймал, а продавать не понес, отпустил. А куница была непростая — волшебная! С ее помощью наш герой попадет в услужение к Хану, отправится в далекое путешествие, да целый город возведет за ночь. Догадались, как тот город называется?

«Тайна Тридевятого царства» (3+)

Музыкальный спектакль будут играть для зрителей ГДК «Уфа». Веселый, динамичный, музыкальный спектакль с красочными декорациями, костюмами, веселой и зажигательной музыкой подарит вам много позитивных эмоций и добрых воспоминаний. Встреча с настоящим Дедушкой Морозом и Снегурочкой вернёт ощущение праздника и сделает зимнюю пору особенно очаровательной.

«Императорский Цирк» (3+)

Цирковое шоу в формате новогоднего утренника будет идти во Дворце Молодежи в конце декабря и в ГДК «Уфа» в начале января. Сказочный сюжет с первых минут погружает зрителя в атмосферу чуда и волшебства, волнующих приключений и настоящего зимнего праздника. Зрители попадут в волшебный мир цирка, где им повстречаются разнообразные и фантастические дрессированные животные, воздушные гимнасты будут летать под куполом цирка и выполнять восхищающие элементы, а ловкие иллюзионисты продемонстрируют уникальные трюки. Всю программу гостей будут веселить клоунский дуэт московского цирка, а когда произойдет новогоднее чудо, появятся Дед Мороз и Снегурочка — грянет настоящий новогодний бал!


Главный новогодний утренник Уфы (3+)

Новогодний утренник с громким названием подготовила Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова. Представления стоят в репертуаре с 21 по 29 декабря и со 2 по 7 января. Что же ждёт зрителей на этот раз? …Не уследить Дедушке Морозу за проказницей Снегурочкой! Потеряла внучка волшебное ожерелье, без которого не наступит зима! Что же делать? Пока Дедушка думал, Снегурочка сама отправилась на поиски! Ей предстоит опуститься на дно океана, попасть в плен к пиратам, побывать в Индии, Китае, Африке, Бразилии…

«Двенадцать месяцев» (0+)

Новогодний балет-сказку подготовили артисты ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Увидеть представление можно будет с 18 по 27 декабря, 4 и 5 января. Этот спектакль — переплетение современной хореографии с народным танцем. Идея постановки состоит в том, чтобы пробудить в детях интерес к легендам и сказкам, научить различать добро и зло и воспитать в подрастающем поколении любовь к народной хореографии. Балет-сказка — яркое, зрелищное представление, которое будет интересно зрителю любого возраста.

Главная детская новогодняя ёлка в Башкирии запланирована на 25 декабря.

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Новогодняя ночь в Уфе — что, где и когдаНовогодняя ночь в Уфе — что, где и когда
Новогодняя ночь в Уфе — что, где и когда. Фото: mkset.ru

Новогодняя ночь в Уфе — что, где и когда

Пока городские власти держат в тайне приятные сюрпризы насчет встречи Нового года в Уфе. В городе уже создают праздничные локации. Можно выделить топ-3 площадки для новогодней ночи в Уфе.

Площадь имени Ленина станет одной из центральных площадок для празднования. Здесь, помимо пиксельной ёлки, откроется «Башкирский пряничный городок» с искусно оформленными домиками, ледяными скульптурами, а также зонами для фотографий и двумя горками для детей. За памятником будет организован ледяной лабиринт, а вокруг фонтана укроют каток. Кроме того, в здании Горсовета разместится Резиденция Деда Мороза.

Второй праздничный объект будет находиться рядом с Конгресс-холлом «Торатау». Здесь также появится пиксельная елка, но ее размеры составят 32 метра в высоту. На этой площадке будет организована фотозона, приуроченная к 450-летию Уфы.

Третья елка в пиксельном стиле украсит территорию у ДК «Моторостроитель» в Калининском районе, и ее установка уже началась. В общей сложности в Уфе к празднованию планируется разместить около 150 елей — как натуральных, так и искусственных, включая дворы.

Новый год в ресторане в УфеНовый год в ресторане в Уфе
Новый год в ресторане в Уфе. Фото: mkset.ru

Новый год в ресторане в Уфе

Ранее Mkset уже рассказывал о том, как проходят новогодние корпоративы в Уфе. Многие для празднования самого Нового года решают также выбрать ресторан. Многие заведения уже рассказали детали празднования встречи 2025 года — с ценами и меню, а также раскрыли детали праздничной развлекательной шоу-программы.

В целом, новый 2025 год в ресторанах Уфы встретят примерно также, как и раньше. Все рестораны, озвучившие свои предложения, обещают новогодние фотозоны, ёлку, Деда Мороза и Снегурочку, выступления артистов. Самый экономичный вариант, найденный Mkset — депозит по блюдам и напиткам 5000 рублей с человека и сверху 1200 рублей за шоу-программу.

Новогодние корпоративы в Уфе: «Это дно, товарищи!»
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Что посмотреть на Новый год в киноЧто посмотреть на Новый год в кино
Что посмотреть на Новый год в кино. Фото: mkset.ru

Что посмотреть на Новый год в кино

Даже в эру онлайн-сервисов поход в кино в новогодние праздники остался доброй семейной традицией. Какие новый фильмы мы увидим в кинотеатрах в декабре 2024 — январе 2025? Заглянем в афишу планируемых премьер в кино в канун Нового года в Уфе. Там настоящее праздничное изобилие: можно найти новогодний фильм для любого возраста и на любой интерес.

  • Три кота. Зимние каникулы (2024, 0+)
  • Новогодние истории зверушек (2024, 0+)
  • Маша и Медведь в кино: Парк чудес (2024, 6+)
  • Баба Яга спасает Новый год (2024, 6+)
  • Одна дома: Великолепная пятерка (2024, 6+)
  • Новогоднее чудо (2024, 6+)
  • Иван Царевич и Серый Волк 6 (2024, 6+)
  • Уралочка (2024, 16+)
  • Операция «Холодно» (2024, 16+)
  • Форсаж. Полный вперёд! (2024,18+)

На 19 декабря запланирован выход новой картины знаменитой новогодней франшизы — «Ёлки 11» (2024, 6+). В новой части предпраздничной эпопеи мы увидим и знакомых персонажей, и новых актеров. В том числе — звезду турецких сериалов.

Как в Уфе будет работать транспорт на Новый год

Ожидается, что в новогодние каникулы городской транспорт привычно будет работать по графику выходного дня, то есть с более длительными периодами ожидания для пассажиров. Но новогодняя ночь должна выдаться у транспортников горячей. Обычно, автобусы, троллейбусы и трамваи курсируют по маршрутам до глубокой ночи, чтобы развезти всех празднующих по домам.

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