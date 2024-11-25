Новый год в Уфе: полная афиша праздника

Тематический новогодний утренник будет проходить с 24 декабря по 7 января в ГКЗ «Башкортостан». Авторы подготовили оригинальный сюжет для сказочного представления. Давно это было, зимой, под новый год. Отправился Алдар в лес — поймать куницу, продать, вот был бы праздник! Да только сердце доброе у парня, поймать-поймал, а продавать не понес, отпустил. А куница была непростая — волшебная! С ее помощью наш герой попадет в услужение к Хану, отправится в далекое путешествие, да целый город возведет за ночь. Догадались, как тот город называется?