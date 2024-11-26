Форум «Россия-Казахстан» начался в Уфе

Posted 26 ноября, 02:00
Published 26 ноября, 02:00
Modified 26 ноября, 02:00
Updated 26 ноября, 02:00
Программа мероприятий распланирована на два дня — 26–27 ноября. Приветственный приём участников форума провели ещё накануне вечером, 25 ноября. В качестве основной площадки был выбран открытый в 2024 году Дворец борьбы.
С 09:00 начинается совместная выставка техники России и Казахстана, выставка народных художественных промыслов и гастрономический фестиваль национальных блюд «Гусь и мёд». В первой половине дня также стартует концерт.
Главная часть деловой программы запланирована на 27 ноября. Тогда же по видеосвязи к участникам форума присоединятся президент России Владимир Путин и президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Напомним, главы государств в этот день встретятся в Астане.