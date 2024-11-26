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Posted 26 ноября, 02:00

Published 26 ноября, 02:00

Modified 26 ноября, 02:00

Updated 26 ноября, 02:00

Форум «Россия-Казахстан» начался в Уфе

Форум «Россия-Казахстан» начался в Уфе

26 ноября 2024, 02:00
Фото: Maksim Konstantinov. globallookpress.com.
В столице Башкирии во вторник, 26 ноября, стартует российско-казахстанский форум.

Программа мероприятий распланирована на два дня — 26–27 ноября. Приветственный приём участников форума провели ещё накануне вечером, 25 ноября. В качестве основной площадки был выбран открытый в 2024 году Дворец борьбы.

С 09:00 начинается совместная выставка техники России и Казахстана, выставка народных художественных промыслов и гастрономический фестиваль национальных блюд «Гусь и мёд». В первой половине дня также стартует концерт.

Главная часть деловой программы запланирована на 27 ноября. Тогда же по видеосвязи к участникам форума присоединятся президент России Владимир Путин и президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Напомним, главы государств в этот день встретятся в Астане.

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