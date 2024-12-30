Хабиров зовёт на фестиваль валенок

Posted 30 декабря, 05:45
Published 30 декабря, 05:45
Modified 30 декабря, 10:13
Updated 30 декабря, 10:13
Начнётся мероприятие с конкурса валенок — мастера и любители со всей Республики Башкортостан выяснят, чья декоративная обувь окажется практичнее и красивее. Там же развернутся ярмарка и экспозиции. В рамках конкурса валенок также пройдут семейные соревнования и конкурс частушек об этом виде сапог. Победителям обещают ценные призы.
К вечеру начнётся концерт под открытым небом с участием фольклорных и вокальных ансамблей Башкирии, а также заслуженного артиста региона.