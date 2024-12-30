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Posted 30 декабря, 05:45

Published 30 декабря, 05:45

Modified 30 декабря, 10:13

Updated 30 декабря, 10:13

Хабиров рассказал о новогодних праздниках в Башкирии

Хабиров зовёт на фестиваль валенок

30 декабря 2024, 05:45
Фото: Шульган-Таш/Vk.

Хабиров рассказал о новогодних праздниках в Башкирии

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Радий Хабиров
Фестиваль «Быйма-шоу» (6+) пройдёт в музейном комплексе «Шульган-Таш» 4 января — анонс разместил у себя на ресурсах глава региона Радий Хабиров в понедельник, 30 декабря.

Начнётся мероприятие с конкурса валенок — мастера и любители со всей Республики Башкортостан выяснят, чья декоративная обувь окажется практичнее и красивее. Там же развернутся ярмарка и экспозиции. В рамках конкурса валенок также пройдут семейные соревнования и конкурс частушек об этом виде сапог. Победителям обещают ценные призы.

К вечеру начнётся концерт под открытым небом с участием фольклорных и вокальных ансамблей Башкирии, а также заслуженного артиста региона.

Известна программа новогодних мероприятий в Уфе
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Ранее Mkset публиковал полную программу новогодних развлечений в Уфе.

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