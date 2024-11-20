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Posted 20 ноября, 19:00

Published 20 ноября, 19:00

Modified 20 ноября, 19:12

Updated 20 ноября, 19:12

Сегодня в Уфе: приезд Деда Мороза и предзимние аномалии

Сегодня в Уфе: приезд Деда Мороза и предзимние аномалии

20 ноября 2024, 19:00
Фото: мэрия Уфы.
В ежедневном дайджесте Mkset — всё, что надо знать к четвергу, 21 ноября.

Погода в Уфе

В четверг, 21 ноября, в Уфе местным отделением Гидрометцентра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер — юго-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2°C… -4°, днем около 0°C. Во второй половине недели температура воздуха в Башкирии может аномально повыситься выше нормы на 4-6°C, сообщили в Башгидромете.

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Дед Мороз в Уфе

Стало известно, что в Уфе 26 декабря в 17:00 откроется резиденция Деда Мороза (0+). Вход, по словам организаторов — свободный. Праздничные мероприятия будут проходить ежедневно до 12 января. Обещается возможность написать письмо новогоднему волшебнику, мастер-классы для детей и взрослых, игровые мероприятия, площадки с фотозонами и зажжение огней на одной из главных ёлок Уфы. Расположена Резиденция будет на площади Ленина, перед зданием Горсовета.

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Уфимцы смогут увидеть Марс рядом с Луной

Четвёртая от Солнца планета в четверг, 21 ноября, будет видна рядом с естественным спутником Земли. Как рассказали в Уфимском планетарии, Марс на ночном небе будет похож на яркую желтоватую звезду. Убывающая Луна взойдёт примерно в 21:00 на северо-востоке, красная планета же станет видна над горизонтом спустя полчаса. Наблюдать Марс можно будет до рассвета.

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Фото: Уфимский планетарий

Перекрытия дорог в Уфе

  • до 29 ноября продолжает действовать ограничение на улице Менделеева — там из-за строительство улицы Высотной закрывают по одной полосе на 15-метровом участке от дома №70.;
  • улица Сосновая из-за работ с инженерными сетями закрыта на двух полосах до 25 ноября — возле примыкания к трассе из Дёмы в Затон;
  • Шакшинский мост будет закрыт до конца недели — путепровод запустят ровно в полночь воскресенья, 24 ноября.
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Куда сходить в Уфе бесплатно

В книжном магазине «Китап» на Ленина, 26 с 13:00 до 20:00 будет проходить встреча с медийными личностями и общественными деятелями. Вход — свободный (16+).

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