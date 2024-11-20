Сегодня в Уфе: приезд Деда Мороза и предзимние аномалии

Четвёртая от Солнца планета в четверг, 21 ноября, будет видна рядом с естественным спутником Земли. Как рассказали в Уфимском планетарии, Марс на ночном небе будет похож на яркую желтоватую звезду. Убывающая Луна взойдёт примерно в 21:00 на северо-востоке, красная планета же станет видна над горизонтом спустя полчаса. Наблюдать Марс можно будет до рассвета.