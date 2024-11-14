Курултай отказался от салюта в Уфе

Posted 14 ноября, 07:58
Published 14 ноября, 07:58
Modified 14 ноября, 08:20
Updated 14 ноября, 08:20
На заседании организационного комитета, посвященном юбилею парламента, было принято решение провести празднование в более скромном формате. Константин Толкачев председатель Госсобрания-Курултая Башкирии подчеркнул, что основная цель мероприятий — это не зрелищность, а акцент на значимости парламента в жизни региона и его роли в истории.
Вместо салютов и громких концертов планируется поздравить ветеранов парламентаризма и тех, кто внес неоценимый вклад в развитие законодательства. Юбилейные мероприятия намечены на 2025 год, и уже сейчас активно разрабатывается план их реализации. В рамках подготовки к юбилею будут организованы уроки парламентаризма в школах, лекции в вузах, выставки книг и архивных документов.
Не обойдется и без открытых дверей в Доме Государственного Собрания, где все желающие смогут узнать больше о работе парламента. Кроме того, готовятся документальный фильм и книга, посвященная тридцатилетию Госсобрания.
Как ранее сообщал Mkset, в ряде школ Башкортостана могут ввести нововведение — среднеобразовательные учреждения откажутся от традиционных «звонков на урок».