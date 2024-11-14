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Posted 14 ноября, 07:58

Published 14 ноября, 07:58

Modified 14 ноября, 08:20

Updated 14 ноября, 08:20

Курултай отказался от салюта в Уфе

Курултай отказался от салюта в Уфе

14 ноября 2024, 07:58
Фото: 1MI.
В регионе решили отметить 30-летие Государственного Собрания без фейерверков и больших торжеств, сообщает в четверг, 14 ноября, пресс-служба Госсобрания — Курултая РБ.

На заседании организационного комитета, посвященном юбилею парламента, было принято решение провести празднование в более скромном формате. Константин Толкачев председатель Госсобрания-Курултая Башкирии подчеркнул, что основная цель мероприятий — это не зрелищность, а акцент на значимости парламента в жизни региона и его роли в истории.

Вместо салютов и громких концертов планируется поздравить ветеранов парламентаризма и тех, кто внес неоценимый вклад в развитие законодательства. Юбилейные мероприятия намечены на 2025 год, и уже сейчас активно разрабатывается план их реализации. В рамках подготовки к юбилею будут организованы уроки парламентаризма в школах, лекции в вузах, выставки книг и архивных документов.

Не обойдется и без открытых дверей в Доме Государственного Собрания, где все желающие смогут узнать больше о работе парламента. Кроме того, готовятся документальный фильм и книга, посвященная тридцатилетию Госсобрания.

В школах Уфы будет звучать музыка вместо звонков
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Как ранее сообщал Mkset, в ряде школ Башкортостана могут ввести нововведение — среднеобразовательные учреждения откажутся от традиционных «звонков на урок».

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