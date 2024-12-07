Хабиров разрешил праздновать Новый год

Posted 7 декабря, 18:10
Published 7 декабря, 18:10
Modified 7 декабря, 18:12
Updated 7 декабря, 18:12
В указе говорится о создании организационного комитета, который займётся разработкой плана мероприятий к Новому году.
Так, в документе упомянуто проведение Республиканской новогодней ёлки для детей из семей военнослужащих, отличников, сиро, страдающих ОВЗ, членов малоимущих семей и множества других льготных групп.
Остальные культурные мероприятия возложили на плечи Минкульта Республики Башкортостан.