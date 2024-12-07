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Posted 7 декабря, 18:10

Published 7 декабря, 18:10

Modified 7 декабря, 18:12

Updated 7 декабря, 18:12

Хабиров разрешил праздновать Новый год

Хабиров разрешил праздновать Новый год

7 декабря 2024, 18:10
Фото: 1MI.
Власти Башкирии выпустили документ о торжествах по случаю главного праздника зимы — соответствующий документ за подписью главы региона Радия Хабирова размещён на портале правовой информации.

В указе говорится о создании организационного комитета, который займётся разработкой плана мероприятий к Новому году.

Так, в документе упомянуто проведение Республиканской новогодней ёлки для детей из семей военнослужащих, отличников, сиро, страдающих ОВЗ, членов малоимущих семей и множества других льготных групп.

Остальные культурные мероприятия возложили на плечи Минкульта Республики Башкортостан.

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Ранее Mkset делился полезными советами для экономии на подготовке праздничного стола к Новому году.

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