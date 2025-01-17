День студента в Уфе — традиции и афиша праздника

День студента в Уфе отпразднуют в планетарии

Татьянин день, или День студента: история праздника и когда отмечать Традиции празднования Татьяниного дня и Дня студента сложились со временем Кто может отмечать День студента День студента в Уфе в 2025 году — афиша Куда сходить на День студента в Уфе День студента в вузах Уфы День студента в кафе Уфы Фильмы и кино про студентов

Mkset рассказывает об истории праздника, о том, кто может его отмечать, и представляет афишу мероприятий в Уфе в 2025 году.

Татьянин день, или День студента: история праздника и когда отмечать День 25 января имеет двойное значение: в этот день православные христиане почитают святую мученицу Татьяну, а в России отмечают День студента. История этих праздников переплелась неслучайно. Святая Татьяна, жившая в III веке в Риме, пострадала за свою веру, отказавшись от поклонения языческим богам. В 1755 году, именно 25 января (в день именин матери Елизаветы Петровны, также Татьяны), императрица подписала указ об учреждении Московского университета. Так день памяти святой Татьяны стал и днем рождения первого российского университета. Со временем, это событие трансформировалось в День студента, а святая Татьяна стала считаться покровительницей всех учащихся. Традиции празднования Татьяниного дня и Дня студента сложились со временем Вот некоторые из них: • Молебен святой Татьяне: В церквях в этот день проходят службы, посвященные святой мученице, и студенты молятся о помощи в учебе. • Студенческие гуляния: В университетах устраивают концерты, «капустники» и другие развлекательные мероприятия. Это день, когда можно отдохнуть от учебы и насладиться студенческой атмосферой. • Традиция «халявы»: Считается, что в этот день можно привлечь удачу в учебе, призывая «халяву». Студенты выкрикивают «Халява, приди!» в надежде на легкую сдачу экзаменов. • Поздравления Татьян: В этот день также принято поздравлять всех женщин, носящих имя Татьяна. Кто может отмечать День студента День студента, вопреки распространенному мнению, могут отмечать не только учащиеся высших учебных заведений. Это праздник всех, кто когда-либо был студентом, а также тех, кто учится сейчас в: • Университетах • Институтах • Академиях • Колледжах • Техникумах • Профессиональных училищах Кроме того, это праздник всех, кто связан с образованием, и тех, кто просто чувствует себя молодым и полным энергии. День студента в Уфе в 2025 году — афиша . Фото: 1MI День студента в Уфе в 2025 году — афиша В 2025 году Уфа, как всегда, готова широко отметить День студента. Mkset собрал главные события города. Куда сходить на День студента в Уфе Классический балет «Щелкунчик» (3+) Если вы хотите приобщиться к прекрасному, отправляйтесь 26 января в 13:00 в ГКЗ «Башкортостан». Там представят балет для всей семьи в двух действиях «Щелкунчик» в постановке Национального русского балета п/р Александра Бутримовича. • Что вас ждет: Великая музыка П. И. Чайковского и хореография Мариуса Петипа в современной редакции. • Для кого: Отличный выбор для всей семьи, любителей классического искусства и тех, кто хочет окунуться в сказку. Выставка Мидата Мухаметова «Музыка без слов» (12+) С 21 января по 22 февраля в галерее «Мирас» можно бесплатно посетить выставку работ художника Мидата Мухаметова «Музыка без слов». • Что вас ждет: Сплав всех графических поисков и живописных навыков художника, ранее нигде не выставлявшиеся работы. • Для кого: Подойдет для ценителей современного искусства и всех, кто хочет вдохновиться творчеством. Фото: TG: Уфа ТУТ! — художник Мидат Мухаметов Предпринимательский час ко Дню студента 24 января в 14:00 в Центральной детской библиотеке Уфимского района пройдет «Предпринимательский час» (16+). • Что вас ждет: Круглый стол с предпринимателями Уфимского района, их истории успеха и тонкости ведения бизнеса. • Для кого: Для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет, проживающей или обучающейся в Уфимском районе, и интересующейся предпринимательством. • Вход: Бесплатный, по предварительной регистрации. Фестиваль студентов Республики Башкортостан #Дома 5 февраля в Уфе на площадке Дворца борьбы пройдет масштабный Фестиваль студентов Республики Башкортостан #Дома, приуроченный ко Дню российского студенчества (16+). • Кто может участвовать: Студенты высших и средних профессиональных учебных заведений Республики Башкортостан, а также студенты, обучающиеся за ее пределами. • Что вас ждет: • Общение с руководителями ведущих предприятий и корпораций: Возможность задать вопросы и узнать о перспективах трудоустройства. • Обучающие лекции от предпринимателей и владельцев бизнеса: Получите полезные знания и вдохновение для своих проектов. • Мотивационные встречи со звёздами: Узнайте истории успеха известных людей и получите заряд мотивации. • Интерактивные площадки и игровые зоны: Возможность узнать о дополнительных возможностях для самореализации в интерактивном формате. Регистрация на Фестиваль доступна по ссылке. Уфимский городской планетарий: звездное небо со скидкой 25 января Уфимский городской планетарий ждет студентов на полнокупольные программы по расписанию со специальной скидкой. • Что вас ждет: Погружение в удивительный мир космоса и астрономии. • Для кого: Для всех, кто интересуется космосом, наукой и хочет провести время интересно и познавательно. • Скидки: Студенты смогут воспользоваться специальными скидками на программы планетария.



День студента в вузах Уфы День студента с «Другим Делом» в УГНТУ 24 января в Дворце молодёжи УГНТУ пройдет день студента от «Другого Дела» с интеллектуальными соревнованиями (16+). • Что вас ждет: Брейн-ринг, викторина и другие форматы интеллектуальных соревнований. • Как стать участником: Соберите команду из 5-7 человек и придумайте креативное название или зарегистрируйтесь индивидуально, если у вас нет команды. • Бонусы: Участников ждут баллы в сервисе «Другое Дело», а победителей — подарочные боксы. • Для кого: Для студентов и всех, кто любит интеллектуальные игры и готов проявить свои знания. • Вход: Бесплатный, по предварительной регистрации. День студента в кафе Уфы Тематическая дискотека в Доме культуры «Заря» (18+) Если вы хотите не просто посидеть в кафе, а потанцевать и от души повеселиться на День студента в Уфе, 24 января в 22:00 отправляйтесь в Дом культуры «Заря». Там пройдет тематическая дискотека, посвященная Дню российского студента. • Что вас ждет: Вечер танцев с тематическим репертуаром и атмосферой праздника. • Для кого: Для всех, кто любит танцевать, веселиться и хочет провести время в компании друзей. Скидки и акции в кафе и барах Уфы Многие заведения Уфы традиционно делают скидки на посещение баров и ресторанов при предъявлении студенческого билета. Mkset следит за афишами и будет пополнять список заведений, предлагающих специальные акции ко Дню студента. Фильмы и кино про студентов «Операция Ы и другие приключения Шурика» (1965, СССР, 0+) . Фото: Кинопоиск Классика студенческого кино: фильмы, которые знает каждый (и почти каждый смотрел). Эти киноленты выдержали испытание временем и по-прежнему актуальны, смешны и трогательны: • «Операция Ы и другие приключения Шурика» (1965, СССР, 0+): Культовая комедия Леонида Гайдая, рассказывающая о приключениях студента Шурика. Фильм полон юмора, абсурда и обаятельных персонажей. • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964, СССР, 0+): Сатирическая комедия Элема Климова, хотя и рассказывает о пионерском лагере, но многие ее ситуации и герои актуальны и для студенчества. • «Большая перемена» (1972, СССР, 0+): Душевный и смешной сериал о работе учителя Нестора Петровича в вечерней школе. «Социальная сеть» (2010, США, 16+) . Фото: Кинопоиск Зарубежные фильмы о студентах: разный взгляд на университетскую жизнь. Эти фильмы переносят нас в кампусы разных стран и показывают, что студенческая жизнь может быть очень разной: • «Социальная сеть» (2010, США, 16+): Фильм Дэвида Финчера о создании Facebook и отношениях между студентами-основателями. Фильм демонстрирует амбиции, соперничество и драмы. • «Умница Уилл Хантинг» (1997, США, 16+): Драма о гениальном уборщике, который учится в колледже и пытается разобраться в себе. • «21» (2008, США) (16+): Основанный на реальных событиях фильм о студентах, использующих математические знания для выигрыша в казино. Путин подписал указ о призыве Узнать подробнее Читайте также: Скидки на ипотеку продлили в Уфе Хабиров отправился в хоспис В Уфе цены на авиабилеты упали до ₽3500