День студента в Уфе — традиции и афиша праздника

Posted 17 января, 07:00
Published 17 января, 07:00
Modified 17 января, 08:02
Updated 17 января, 08:02
День 25 января имеет двойное значение: в этот день православные христиане почитают святую мученицу Татьяну, а в России отмечают День студента. История этих праздников переплелась неслучайно. Святая Татьяна, жившая в III веке в Риме, пострадала за свою веру, отказавшись от поклонения языческим богам.
В 1755 году, именно 25 января (в день именин матери Елизаветы Петровны, также Татьяны), императрица подписала указ об учреждении Московского университета. Так день памяти святой Татьяны стал и днем рождения первого российского университета. Со временем, это событие трансформировалось в День студента, а святая Татьяна стала считаться покровительницей всех учащихся.
Вот некоторые из них:
• Молебен святой Татьяне: В церквях в этот день проходят службы, посвященные святой мученице, и студенты молятся о помощи в учебе.
• Студенческие гуляния: В университетах устраивают концерты, «капустники» и другие развлекательные мероприятия. Это день, когда можно отдохнуть от учебы и насладиться студенческой атмосферой.
• Традиция «халявы»: Считается, что в этот день можно привлечь удачу в учебе, призывая «халяву». Студенты выкрикивают «Халява, приди!» в надежде на легкую сдачу экзаменов.
• Поздравления Татьян: В этот день также принято поздравлять всех женщин, носящих имя Татьяна.
День студента, вопреки распространенному мнению, могут отмечать не только учащиеся высших учебных заведений. Это праздник всех, кто когда-либо был студентом, а также тех, кто учится сейчас в:
• Университетах
• Институтах
• Академиях
• Колледжах
• Техникумах
• Профессиональных училищах
Кроме того, это праздник всех, кто связан с образованием, и тех, кто просто чувствует себя молодым и полным энергии.
В 2025 году Уфа, как всегда, готова широко отметить День студента. Mkset собрал главные события города.
Если вы хотите приобщиться к прекрасному, отправляйтесь 26 января в 13:00 в ГКЗ «Башкортостан». Там представят балет для всей семьи в двух действиях «Щелкунчик» в постановке Национального русского балета п/р Александра Бутримовича.
• Что вас ждет: Великая музыка П. И. Чайковского и хореография Мариуса Петипа в современной редакции.
• Для кого: Отличный выбор для всей семьи, любителей классического искусства и тех, кто хочет окунуться в сказку.
С 21 января по 22 февраля в галерее «Мирас» можно бесплатно посетить выставку работ художника Мидата Мухаметова «Музыка без слов».
• Что вас ждет: Сплав всех графических поисков и живописных навыков художника, ранее нигде не выставлявшиеся работы.
• Для кого: Подойдет для ценителей современного искусства и всех, кто хочет вдохновиться творчеством.
24 января в 14:00 в Центральной детской библиотеке Уфимского района пройдет «Предпринимательский час» (16+).
• Что вас ждет: Круглый стол с предпринимателями Уфимского района, их истории успеха и тонкости ведения бизнеса.
• Для кого: Для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет, проживающей или обучающейся в Уфимском районе, и интересующейся предпринимательством.
• Вход: Бесплатный, по предварительной регистрации.
5 февраля в Уфе на площадке Дворца борьбы пройдет масштабный Фестиваль студентов Республики Башкортостан #Дома, приуроченный ко Дню российского студенчества (16+).
• Кто может участвовать: Студенты высших и средних профессиональных учебных заведений Республики Башкортостан, а также студенты, обучающиеся за ее пределами.
• Что вас ждет:
• Общение с руководителями ведущих предприятий и корпораций: Возможность задать вопросы и узнать о перспективах трудоустройства.
• Обучающие лекции от предпринимателей и владельцев бизнеса: Получите полезные знания и вдохновение для своих проектов.
• Мотивационные встречи со звёздами: Узнайте истории успеха известных людей и получите заряд мотивации.
• Интерактивные площадки и игровые зоны: Возможность узнать о дополнительных возможностях для самореализации в интерактивном формате.
Регистрация на Фестиваль доступна по ссылке.
25 января Уфимский городской планетарий ждет студентов на полнокупольные программы по расписанию со специальной скидкой.
• Что вас ждет: Погружение в удивительный мир космоса и астрономии.
• Для кого: Для всех, кто интересуется космосом, наукой и хочет провести время интересно и познавательно.
• Скидки: Студенты смогут воспользоваться специальными скидками на программы планетария.
24 января в Дворце молодёжи УГНТУ пройдет день студента от «Другого Дела» с интеллектуальными соревнованиями (16+).
• Что вас ждет: Брейн-ринг, викторина и другие форматы интеллектуальных соревнований.
• Как стать участником: Соберите команду из 5-7 человек и придумайте креативное название или зарегистрируйтесь индивидуально, если у вас нет команды.
• Бонусы: Участников ждут баллы в сервисе «Другое Дело», а победителей — подарочные боксы.
• Для кого: Для студентов и всех, кто любит интеллектуальные игры и готов проявить свои знания.
• Вход: Бесплатный, по предварительной регистрации.
Если вы хотите не просто посидеть в кафе, а потанцевать и от души повеселиться на День студента в Уфе, 24 января в 22:00 отправляйтесь в Дом культуры «Заря». Там пройдет тематическая дискотека, посвященная Дню российского студента.
• Что вас ждет: Вечер танцев с тематическим репертуаром и атмосферой праздника.
• Для кого: Для всех, кто любит танцевать, веселиться и хочет провести время в компании друзей.
Многие заведения Уфы традиционно делают скидки на посещение баров и ресторанов при предъявлении студенческого билета. Mkset следит за афишами и будет пополнять список заведений, предлагающих специальные акции ко Дню студента.
Классика студенческого кино: фильмы, которые знает каждый (и почти каждый смотрел). Эти киноленты выдержали испытание временем и по-прежнему актуальны, смешны и трогательны:
• «Операция Ы и другие приключения Шурика» (1965, СССР, 0+): Культовая комедия Леонида Гайдая, рассказывающая о приключениях студента Шурика. Фильм полон юмора, абсурда и обаятельных персонажей.
• «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964, СССР, 0+): Сатирическая комедия Элема Климова, хотя и рассказывает о пионерском лагере, но многие ее ситуации и герои актуальны и для студенчества.
• «Большая перемена» (1972, СССР, 0+): Душевный и смешной сериал о работе учителя Нестора Петровича в вечерней школе.
Зарубежные фильмы о студентах: разный взгляд на университетскую жизнь. Эти фильмы переносят нас в кампусы разных стран и показывают, что студенческая жизнь может быть очень разной:
• «Социальная сеть» (2010, США, 16+): Фильм Дэвида Финчера о создании Facebook и отношениях между студентами-основателями. Фильм демонстрирует амбиции, соперничество и драмы.
• «Умница Уилл Хантинг» (1997, США, 16+): Драма о гениальном уборщике, который учится в колледже и пытается разобраться в себе.
• «21» (2008, США) (16+): Основанный на реальных событиях фильм о студентах, использующих математические знания для выигрыша в казино.