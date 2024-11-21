Куда сходить в Уфе на выходных

Posted 21 ноября, 18:58
Published 21 ноября, 18:58
Modified 21 ноября, 20:26
Updated 21 ноября, 20:26
Погода в эти выходные едва ли будет располагать к прогулкам по улицам города — синоптики обещают гололёд и мокрый снег, а также «минусовые» температуры. Вместо этого провести время можно в одном из множества музеев столицы Башкирии.
В пятницу, 22 ноября, в музее будет проходить праздничная программа ко Дню матери. По словам организаторов, гостей ждут мастер-классы, выставка работ творческих мам и ярмарка мастеров. Для всех матерей в музее обещают скидку в 50%. (0+)
Художественный музей им. М. В. Нестерова в столице Башкирии на выходных проведёт мастер-класс с посещением картин из Третьяковской галереи. (0+)
Планетарий столицы Башкирии на воскресенье, 24 ноября, 19:00 планирует музыкальный вечер с бесплатным входом для женщин. За концертом последует полнокупольная программа планетария. (0+)
В честь Дня матери, который отмечается 24 ноября, в городе организуют множество мероприятий со свободным входом.
Когда: 21 ноября в 19:00
Где: Городской культурно-досуговый центр, Первомайская 47
Когда: 22 ноября в 14:00
Где: Центр местной активности, Комарова 14
В программе — кулинарные мастер-классы, «чаепитие с психологом» и тренинг игра «Дорога к счастью. Отношения».
Когда: 23 ноября, 11:00 и 13:00
Где: Центр культуры и народного творчества, Мира 12