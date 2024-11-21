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Posted 21 ноября, 18:58

Published 21 ноября, 18:58

Modified 21 ноября, 20:26

Updated 21 ноября, 20:26

Куда сходить в Уфе на выходных

Куда сходить в Уфе на выходных

21 ноября 2024, 18:58
Фото: mkset.ru.
Афиша мероприятий в столице Башкирии на уик-энд 23–24 ноября.

Погода в эти выходные едва ли будет располагать к прогулкам по улицам города — синоптики обещают гололёд и мокрый снег, а также «минусовые» температуры. Вместо этого провести время можно в одном из множества музеев столицы Башкирии.

Национальный музей Республики Башкортостан

В пятницу, 22 ноября, в музее будет проходить праздничная программа ко Дню матери. По словам организаторов, гостей ждут мастер-классы, выставка работ творческих мам и ярмарка мастеров. Для всех матерей в музее обещают скидку в 50%. (0+)

Музей им. Нестерова

Художественный музей им. М. В. Нестерова в столице Башкирии на выходных проведёт мастер-класс с посещением картин из Третьяковской галереи. (0+)

Уфимский планетарий

Планетарий столицы Башкирии на воскресенье, 24 ноября, 19:00 планирует музыкальный вечер с бесплатным входом для женщин. За концертом последует полнокупольная программа планетария. (0+)

Фото: Уфимский планетарий

Куда сходить в Уфе бесплатно

В честь Дня матери, который отмечается 24 ноября, в городе организуют множество мероприятий со свободным входом.

  • Праздничный концерт «Согреем душу добротой», посвященный Дню матери. (6+)

Когда: 21 ноября в 19:00

Где: Городской культурно-досуговый центр, Первомайская 47

  • День Матери в Центре местной активности (16+)

Когда: 22 ноября в 14:00

Где: Центр местной активности, Комарова 14

В программе — кулинарные мастер-классы, «чаепитие с психологом» и тренинг игра «Дорога к счастью. Отношения».

  • Показ и обсуждение фильма «Мама» (1976) и «Мама для мамонтёнка». (0+)

Когда: 23 ноября, 11:00 и 13:00

Где: Центр культуры и народного творчества, Мира 12

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