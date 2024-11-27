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Posted 27 ноября, 18:26

Published 27 ноября, 18:26

Modified 27 ноября, 19:08

Updated 27 ноября, 19:08

Куда бесплатно сходить в Уфе на выходных

Куда бесплатно сходить в Уфе на выходных

27 ноября 2024, 18:26
Фото: 1MI.
Афиша мероприятий со свободным входом в столице Башкирии на последний уик-энд ноября.

Бесплатный джазовый концерт

  • Где: Уфимское училище искусств. Пушкина, 103А.
  • Когда: пятница, 29 ноября, 18:30
  • 12+

Уфимское училище искусств проведёт юбилейный концерт «МИЭ». Ученики, педагоги и специальные гости выступят с обширной программой. На сцену выйдут десять малых составов, а также ряд солистов.

Мозговой штурм

  • Где: Комарова, 14.
  • Когда: воскресенье, 1 декабря, 15:00
  • 18+

Свою находчивость уфимцы могут проверить на интеллектуальной викторине. Участников ждут вопросы на темы истории, животного мира, знаменитостей, космоса, географии и других. Записаться можно у организатора через Vk.

Юбилейный вечер Н. Г. Хамидуллиной

  • Где: Концертный зал им. Ф. Шаляпина. Ленина, 14.
  • Когда: пятница, 29 ноября, 19:00
  • 12+

В Концертном зале имени Шаляпина состоится «Юбилейный вечер» заслуженного деятеля искусств РБ Наили Хамидуллиной. Играют выпускники разных лет, в том числе народные и заслуженные артисты страны и Республики Башкортостан.

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