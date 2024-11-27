Куда бесплатно сходить в Уфе на выходных

Posted 27 ноября, 18:26
Published 27 ноября, 18:26
Modified 27 ноября, 19:08
Updated 27 ноября, 19:08
Уфимское училище искусств проведёт юбилейный концерт «МИЭ». Ученики, педагоги и специальные гости выступят с обширной программой. На сцену выйдут десять малых составов, а также ряд солистов.
Свою находчивость уфимцы могут проверить на интеллектуальной викторине. Участников ждут вопросы на темы истории, животного мира, знаменитостей, космоса, географии и других. Записаться можно у организатора через Vk.
В Концертном зале имени Шаляпина состоится «Юбилейный вечер» заслуженного деятеля искусств РБ Наили Хамидуллиной. Играют выпускники разных лет, в том числе народные и заслуженные артисты страны и Республики Башкортостан.