Куда сходить в Уфе на выходных бесплатно

Хорошо провести время в городе можно не только посещая мероприятия. В разных частях Уфы можно полюбоваться видами города, накрытого белым покрывалом снега — у памятника Салавата Юлаева, а также в Саду Салавата Юлаева, у «Висячего камня» и у трамплина, попасть в который можно через лесную дорогу у одноимённой остановки.