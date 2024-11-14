Куда сходить в Уфе на выходных бесплатно

Posted 14 ноября, 14:31
Published 14 ноября, 14:31
Modified 14 ноября, 19:56
Updated 14 ноября, 19:56
В Концертном зале им. Ф. И. Шаляпина (ул. Ленина, 14) 15 ноября в 19:00 начнётся «Посвящение Шнитке»(12+) в честь 90-летия со дня рождения композитора. Играть его произведения будут Народный артист Республики Башкортостан Ильшат Муслимов (скрипка), Заслуженная артистка РБ Шаура Сагитова (фортепиано), а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов Юлия Муслимова (фортепиано), Язгуль Ишбаева (виолончель) и Шаура Аширбаева (скрипка).
Мероприятие будет проходить два дня — 16 и 17 ноября. Открытие — в 10:00, закрытие — в 21:00. На ярмарке будут торговать одеждой, украшениями, предметами интерьера, аксессуарами к Новому году и другими изделиями. Место проведения — Гостиный двор, 1 этаж.
Полюбоваться на картины учащихся Детской художественной школы № 2 города Уфы можно будет до 25 декабря в Национальной библиотеке им. Заки Валиди. Время работы — с 09:00 до 20:00. 12+
Хорошо провести время в городе можно не только посещая мероприятия. В разных частях Уфы можно полюбоваться видами города, накрытого белым покрывалом снега — у памятника Салавата Юлаева, а также в Саду Салавата Юлаева, у «Висячего камня» и у трамплина, попасть в который можно через лесную дорогу у одноимённой остановки.
Стоит внимания и один из самых интересных пеших маршрутов города — знаменитое «Уфимское ожерелье». Ознакомиться с маршрутом можно на карте.