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Posted 14 ноября, 14:31

Published 14 ноября, 14:31

Modified 14 ноября, 19:56

Updated 14 ноября, 19:56

Уфимцев ждут интересные выходные

Куда сходить в Уфе на выходных бесплатно

14 ноября 2024, 14:31
Фото: mkset.ru.

Уфимцев ждут интересные выходные

Сюжет
Дети
Афиша мероприятий столицы Башкирии со свободным входом на уик-энд.

Концерт камерной музыки

В Концертном зале им. Ф. И. Шаляпина (ул. Ленина, 14) 15 ноября в 19:00 начнётся «Посвящение Шнитке»(12+) в честь 90-летия со дня рождения композитора. Играть его произведения будут Народный артист Республики Башкортостан Ильшат Муслимов (скрипка), Заслуженная артистка РБ Шаура Сагитова (фортепиано), а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов Юлия Муслимова (фортепиано), Язгуль Ишбаева (виолончель) и Шаура Аширбаева (скрипка).

Ярмарка «Алтын Маркет»

Мероприятие будет проходить два дня — 16 и 17 ноября. Открытие — в 10:00, закрытие — в 21:00. На ярмарке будут торговать одеждой, украшениями, предметами интерьера, аксессуарами к Новому году и другими изделиями. Место проведения — Гостиный двор, 1 этаж.

Выставка детского рисунка «Тепло нашего дома»

Полюбоваться на картины учащихся Детской художественной школы № 2 города Уфы можно будет до 25 декабря в Национальной библиотеке им. Заки Валиди. Время работы — с 09:00 до 20:00. 12+

Смотровые площадки Уфы

Хорошо провести время в городе можно не только посещая мероприятия. В разных частях Уфы можно полюбоваться видами города, накрытого белым покрывалом снега — у памятника Салавата Юлаева, а также в Саду Салавата Юлаева, у «Висячего камня» и у трамплина, попасть в который можно через лесную дорогу у одноимённой остановки.

Стоит внимания и один из самых интересных пеших маршрутов города — знаменитое «Уфимское ожерелье». Ознакомиться с маршрутом можно на карте.

Стол на Новый год дешевле на ₽5000: никто и не заметит разницу — разлетается на «ура»
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Ранее Mkset делился советами о том, как можно дёшево накрыть праздничный стол на Новый год.

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