Сегодня в Уфе: новое правительство и дефицит лекарств

Posted 19 декабря, 19:00
Published 19 декабря, 19:00
Modified 19 декабря, 19:00
Updated 19 декабря, 19:00
Пятница, 20 декабря, в Уфе отметится облачной погодой с прояснениями. Возможен снегопад. Ветер — от 3 до 8 м/с.Направления — северо- и юго-западное. На автодорогах водителей будет подстерегать туман, который снизит видимость до 0,5-1 км. Ночью в городе ждут -10°C… -12°C, а днём до -6°C… -8°C.
Если верить расписанию «Уфаводоканала» с плановыми отключениями воды, в пятницу, 20 декабря, трудности с ЖКХ горожан не ждут, если не случится внезапных аварий.
В программе праздничных мероприятий в Уфе на пятницу, 20 декабря:
Детский мюзикл «Бременские музыканты» (6+)
Торжественное открытие ледового городка (6+)
Ещё одно открытие ледового городка (6+)
Госсобрание Башкирии в четверг, 19 декабря, согласовало кандидатуры двух первых вице-премьеров и шести вице-премьеров.
Больших изменений в составе кабинета министров Башкирии не произошло. Все вице-премьеры, включая двух первых вице-премьеров, остались на своих местах, и теперь они уже не и. о. (исполняющие обязанности). Какими были после выборов Главы Республики Башкортостан 18 сентября. Из этой обоймы выпал только и. о. вице-премьера Алан Марзаев, который сейчас находится под следствием. Плюс глава Минземимущества Наталья Полянская повысила свой статус до вице-премьера.
Напомним состав руководства правительства Башкирии на сегодня. Возглавляет его Андрей Назаров, его первыми заместителями продолжают оставаться Рустам Муратов и Урал Кильсенбаев. В ранге заместителей премьер-министра согласованы с парламентом Ильшат Фазрахманов, Александр Шельдяев, Азамат Абдрахманов, Наталья Полянская, а также Ирек Сагитов и Рустем Газизов.
Претензия об обеспечении инсулином диабетиков из Башкортостана прозвучала в прямом эфире «Итогов года» с президентом России в четверг, 19 декабря.
В прямом эфире «Итогов года» с Владимиром Путиным была озвучена проблема с лекарственным обеспечением. Так, автор обращения из Нефтекамска указала, что не может получить по льготному рецепту жизненно необходимый ей инсулин. Вопрос из Башкирии натолкнул Владимира Путина на рассказ о работе фармацевтических компаний в России.
— Сейчас наши фармкомпании вкладывают в развитие десятки миллиардов рублей. Начали создавать собственные препараты и субстанции, сложные лекарства для борьбы с онкологией. Вопросом инсулина занимаются в Санкт-Петербурге. Деньги на обеспечение россиян льготными лекарствами у государства есть. Вопрос к тому, что иногда возникают проблемы и задержки на местах, — признал Владимир Путин. — На все сбои обязательно обратим внимание.