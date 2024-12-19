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Posted 19 декабря, 19:00

Published 19 декабря, 19:00

Modified 19 декабря, 19:00

Updated 19 декабря, 19:00

Сегодня в Уфе: новое правительство и дефицит лекарств

Сегодня в Уфе: новое правительство и дефицит лекарств

19 декабря 2024, 19:00
Фото: Мэрия Уфы.
Дайджест полезной и важной информации и новостей для жителей Уфы и Башкирии от Mkset к пятнице, 20 декабря.

Погода в Уфе

Пятница, 20 декабря, в Уфе отметится облачной погодой с прояснениями. Возможен снегопад. Ветер — от 3 до 8 м/с.Направления — северо- и юго-западное. На автодорогах водителей будет подстерегать туман, который снизит видимость до 0,5-1 км. Ночью в городе ждут -10°C… -12°C, а днём до -6°C… -8°C.

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Отключения воды в Уфе

Если верить расписанию «Уфаводоканала» с плановыми отключениями воды, в пятницу, 20 декабря, трудности с ЖКХ горожан не ждут, если не случится внезапных аварий.

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Перекрытия дорог в Уфе

  • Капитальный ремонт Шакшинского моста продолжается — две из четырёх полос путепровода остаются закрытыми вплоть до конца декабря. С точной датой полноценного запуска моста власти региона пока не определились;
  • На улице Ульяновых до 23 декабря закрыта половина проезжей части — на отрезке от дома №65/1 до проходной КПП;
  • На улице Пархоменко закрыты 2/3 чётной полосы проезжей части до 28 декабря;
  • Крайне правая полоса улицы Гвардейской в районе дома №38 также закрыта до 28 декабря;

Новогодние мероприятия

В программе праздничных мероприятий в Уфе на пятницу, 20 декабря:

Детский мюзикл «Бременские музыканты» (6+)

  • Где: Культурный центр «Атайсал» (Кустарная, 17);
  • Когда: 11:00, 14:00.

Торжественное открытие ледового городка (6+)

  • Где: Площадь парка «Волна» (Ахметова, 299 А);
  • Когда: 17:00.

Ещё одно открытие ледового городка (6+)

  • Где: Площадь Трудовой доблести (Машиностроителей, 10);
  • Когда: 17:00.
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Новое правительство

Госсобрание Башкирии в четверг, 19 декабря, согласовало кандидатуры двух первых вице-премьеров и шести вице-премьеров.

Больших изменений в составе кабинета министров Башкирии не произошло. Все вице-премьеры, включая двух первых вице-премьеров, остались на своих местах, и теперь они уже не и. о. (исполняющие обязанности). Какими были после выборов Главы Республики Башкортостан 18 сентября. Из этой обоймы выпал только и. о. вице-премьера Алан Марзаев, который сейчас находится под следствием. Плюс глава Минземимущества Наталья Полянская повысила свой статус до вице-премьера.

Напомним состав руководства правительства Башкирии на сегодня. Возглавляет его Андрей Назаров, его первыми заместителями продолжают оставаться Рустам Муратов и Урал Кильсенбаев. В ранге заместителей премьер-министра согласованы с парламентом Ильшат Фазрахманов, Александр Шельдяев, Азамат Абдрахманов, Наталья Полянская, а также Ирек Сагитов и Рустем Газизов.

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Звонок Путину

Претензия об обеспечении инсулином диабетиков из Башкортостана прозвучала в прямом эфире «Итогов года» с президентом России в четверг, 19 декабря.

В прямом эфире «Итогов года» с Владимиром Путиным была озвучена проблема с лекарственным обеспечением. Так, автор обращения из Нефтекамска указала, что не может получить по льготному рецепту жизненно необходимый ей инсулин. Вопрос из Башкирии натолкнул Владимира Путина на рассказ о работе фармацевтических компаний в России.

— Сейчас наши фармкомпании вкладывают в развитие десятки миллиардов рублей. Начали создавать собственные препараты и субстанции, сложные лекарства для борьбы с онкологией. Вопросом инсулина занимаются в Санкт-Петербурге. Деньги на обеспечение россиян льготными лекарствами у государства есть. Вопрос к тому, что иногда возникают проблемы и задержки на местах, — признал Владимир Путин. — На все сбои обязательно обратим внимание.
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