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Битва за урожай: грозит ли Башкирии голод
23 сентября, 17:00
Август
Потоп в Уфе — срочное сообщение
30 августа, 09:37
Дожди обошлись Башкирии в ₽123 млн
16 августа, 08:26
Режим ЧС в Башкирии поставили на паузу
14 августа, 19:41
Потоп в Уфе — последние новости
14 августа, 05:00
Погода в Башкирии еще пригреет
12 августа, 16:15
Названа причина потопа в Уфе
9 августа, 12:27
Погода в Башкирии приберегла козыри
Если вы думали, что августу уже нечем удивить, то прогноз региональных синоптиков вас сильно озадачит.
9 августа, 12:25
Дождь за ₽67 млн прошел в Башкирии
5 августа, 09:08
Потоп в Башкирии — кому и сколько выплатят денег
Региональные власти принимают экстренные меры для помощи сельским жителям, пострадавшим от разрушительных ливней, сообщает глава РБ Радий Хабиров.
5 августа, 08:37
Потоп в Уфе — началась эвакуация
В столице Башкирии стремительно прибывает вода, сообщает городское Управление гражданской защиты.
2 августа, 07:00
Потоп в Уфе — всех просят остаться дома
Уже известно, до каких частей города доберётся вода, сообщили в местном Управлении гражданской защиты.
1 августа, 09:00
Июль
Когда в Башкирии кончатся дожди
31 июля, 10:19
Потоп в Башкирии — последние новости
Спасатели предоставили отчет на 17:00 вторника, 30 июля, ситуацию мониторит МЧС Республики Башкортостан.
30 июля, 12:46
Уфу затопит после Казани
Соцсети полнятся слухами о том, что мощный циклон идёт из Татарстана в Башкирию: что говорят синоптики и спасатели.
30 июля, 11:33
Башкирия тонет под кальян
Настигшее регион ненастье накрыло жителей осадками и креативом.
28 июля, 18:08
Дожди обрушили дорогу в Башкирии
В результате сильных дождей и подмыва грунта в Башкортостане произошло частичное разрушение дорожного полотна на важной автодороге, сообщает Глава Администрации Белорецкого района.
26 июля, 10:53
Видео. Туристы из-за дождя застряли в Башкирии
В Бурзянском районе Башкортостана из-за сильных ливней размыло дорогу, отрезав туристов от возможности вернуться домой, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
26 июля, 08:33
Не выпускайте детей! МЧС Башкирии опубликовало важное предупреждение
25 июля, 12:57
Когда в Башкирии кончатся дожди
23 июля, 05:26

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