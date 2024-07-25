Не выпускайте детей! МЧС Башкирии опубликовало важное предупреждение

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
По данным башкортостанского управления Гидрометцентра, 24–25 июля на территории республики ожидатся грозы, очень сильные ливни и град. Ранее осадки погубили множество огородов и повредили участки в ряде районов республики. Не исключено, что явление может быть не менее разрушительным и в этот раз.
Помимо осадков, неприятности может принести шквалистый ветер — его скорость достигнет 20 м /c .
И без того довольно низкая для времени года температура воздуха упадёт ещё сильнее — ночью показатели будут близки к +7 ° С…+12°С. В дневное время обещают небольшое потепление — до +12°С…+17°С.