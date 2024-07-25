Не выпускайте детей! МЧС Башкирии опубликовало важное предупреждение

По данным башкортостанского управления Гидрометцентра, 24–25 июля на территории республики ожидатся грозы, очень сильные ливни и град. Ранее осадки погубили множество огородов и повредили участки в ряде районов республики. Не исключено, что явление может быть не менее разрушительным и в этот раз.