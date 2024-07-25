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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Жители Башкирии напуганы предупреждением спасателей

Не выпускайте детей! МЧС Башкирии опубликовало важное предупреждение

25 июля 2024, 12:57
Фото: 1MI

Жители Башкирии напуганы предупреждением спасателей

Крайне опасные явление спрогнозировали в республики, сообщает региональное МЧС.

По данным башкортостанского управления Гидрометцентра, 24–25 июля на территории республики ожидатся грозы, очень сильные ливни и град. Ранее осадки погубили множество огородов и повредили участки в ряде районов республики. Не исключено, что явление может быть не менее разрушительным и в этот раз.

Помимо осадков, неприятности может принести шквалистый ветер — его скорость достигнет 20 м /c .

И без того довольно низкая для времени года температура воздуха упадёт ещё сильнее — ночью показатели будут близки к +7 ° С…+12°С. В дневное время обещают небольшое потепление — до +12°С…+17°С.

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