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Потоп в Уфе — началась эвакуация

Потоп в Уфе — началась эвакуация

2 августа 2024, 07:00
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В столице Башкирии стремительно прибывает вода, сообщает городское Управление гражданской защиты.

Экстренная служба проинформировала, что в реке Белой за сутки уровень воды поднялся на 0,32 м. В то же время в реке Уфе зафиксировали повышение уровня до 4,36 м (на 0,09 м).

Между тем дорогу к СНТ «Казарес» и «Альбатрос» продолжает заливать. Затопленный участок проезжей части увеличился до 1,5 м, а глубина — до 0,7 м. Троих жителей из садового товарищества пришлось эвакуировать спасателям.

Напомним, ранее Mkset сообщал, что в зоне подтопления оказались ещё несколько населённых пунктов в черте столицы региона. Глава Ленинского района призывал горожан на время отказаться от посещений садовых участков.

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Как с потопом справляется остальная Башкирия — также читайте в материале Mkset. Напомним, 1 августа Уфу накрыл мощный ливень, в результате которого стало затопило несколько дорог в черте города.

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