Потоп в Уфе — началась эвакуация

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Экстренная служба проинформировала, что в реке Белой за сутки уровень воды поднялся на 0,32 м. В то же время в реке Уфе зафиксировали повышение уровня до 4,36 м (на 0,09 м).
Между тем дорогу к СНТ «Казарес» и «Альбатрос» продолжает заливать. Затопленный участок проезжей части увеличился до 1,5 м, а глубина — до 0,7 м. Троих жителей из садового товарищества пришлось эвакуировать спасателям.
Напомним, ранее Mkset сообщал, что в зоне подтопления оказались ещё несколько населённых пунктов в черте столицы региона. Глава Ленинского района призывал горожан на время отказаться от посещений садовых участков.