Уфу затопит после Казани

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
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Updated Сегодня, 12:00
Сильные ливни прошлись по Казани во вторник, 30 июля. Большую часть улиц города затопило водой — на ряде дорог движение было серьёзно затруднено. На кадрах автолюбителей можно увидеть, что некоторые транспортные средства чуть ли не плывут по проезжей части, местами вода «заходит» и на тротуары.
Глядя на потоп у соседей, начинают бить тревогу и жители Башкортостана. Между тем прогнозы синоптиков действительно довольно неутешительны.
МЧС региона разослало предупреждения о сильных дождях, грозах и порывах ветра — потоки воздуха будут порой достигать скорости 18 м/сек. Больше всего осадков прогнозируют в северных и западных районах Башкирии. Татарстанский циклон может задеть и Уфу.