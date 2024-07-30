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Уфу затопит после Казани

Уфу затопит после Казани

30 июля 2024, 11:33
Фото: inkazan.ru
Соцсети полнятся слухами о том, что мощный циклон идёт из Татарстана в Башкирию: что говорят синоптики и спасатели.

Сильные ливни прошлись по Казани во вторник, 30 июля. Большую часть улиц города затопило водой — на ряде дорог движение было серьёзно затруднено. На кадрах автолюбителей можно увидеть, что некоторые транспортные средства чуть ли не плывут по проезжей части, местами вода «заходит» и на тротуары.

Глядя на потоп у соседей, начинают бить тревогу и жители Башкортостана. Между тем прогнозы синоптиков действительно довольно неутешительны.

МЧС региона разослало предупреждения о сильных дождях, грозах и порывах ветра — потоки воздуха будут порой достигать скорости 18 м/сек. Больше всего осадков прогнозируют в северных и западных районах Башкирии. Татарстанский циклон может задеть и Уфу.

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