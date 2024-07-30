Уфу затопит после Казани

Сильные ливни прошлись по Казани во вторник, 30 июля. Большую часть улиц города затопило водой — на ряде дорог движение было серьёзно затруднено. На кадрах автолюбителей можно увидеть, что некоторые транспортные средства чуть ли не плывут по проезжей части, местами вода «заходит» и на тротуары.