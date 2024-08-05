Дождь за ₽67 млн прошел в Башкирии

Сильные дожди, обрушившиеся на территорию Башкирии в июле–августе 2024 года, привели к масштабным разрушениям инфраструктуры. По предварительной оценке Министерства транспорта Республики Башкортостан, ущерб от дождевого паводка составляет 67 миллионов рублей. И. о. главы министерства Любовь Минакова сообщила об этом на оперативном совещании в правительстве, подчеркнув, что окончательные цифры будут известны лишь после схода воды.