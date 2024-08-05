Дождь за ₽67 млн прошел в Башкирии

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Сильные дожди, обрушившиеся на территорию Башкирии в июле–августе 2024 года, привели к масштабным разрушениям инфраструктуры. По предварительной оценке Министерства транспорта Республики Башкортостан, ущерб от дождевого паводка составляет 67 миллионов рублей. И. о. главы министерства Любовь Минакова сообщила об этом на оперативном совещании в правительстве, подчеркнув, что окончательные цифры будут известны лишь после схода воды.
— На сегодняшний день мы фиксируем повреждения на 22 километрах дорог, 18 мостах и трех водопропускных трубах, — отметила Минакова.
По ее словам, министерство активно работает с семью муниципальными образованиями региона: Баймакским, Белорецким, Ермекеевским, Зилаирским, Абзелиловским, Учалинским и Салаватским районами. Несмотря на то, что сумма ущерба пока остается неизменной, специалисты продолжают оценивать масштабы разрушений.
Важным шагом вперед станет формирование территориального заказа для восстановления поврежденной инфраструктуры. Денежные средства будут направлены на помощь муниципалитетам по мере завершения расчетов.
— После окончательных расчетов мы будем готовы довести необходимые средства до местных властей, — добавила глава министерства.
Напомним, глава региона Радий Хабиров объявил о принятии экстренных мер для поддержки пострадавших от ливней. Министерство сельского хозяйства уже начало разработку программ помощи и обещает представить конкретные решения в ближайшие две недели.