Погода в Башкирии еще пригреет

Глава Альшеевского района Башкирии Дамир Мустафин через свой Telegram-канал дал прогноз о грядущем в регионе потеплении. По данным чиновника, основанным на информации синоптиков, прогноз погоды в Башкирии и Уфе начнет радовать только ко второй декаде августа. Дамир Мустафин обнадеживает, что дожди в Башкирии кончатся к 19 августа. Насколько длительной будет передышка от мокрых капризов природы этого лета — пока прогнозов нет.



