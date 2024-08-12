Погода в Башкирии еще пригреет

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Глава Альшеевского района Башкирии Дамир Мустафин через свой Telegram-канал дал прогноз о грядущем в регионе потеплении. По данным чиновника, основанным на информации синоптиков, прогноз погоды в Башкирии и Уфе начнет радовать только ко второй декаде августа. Дамир Мустафин обнадеживает, что дожди в Башкирии кончатся к 19 августа. Насколько длительной будет передышка от мокрых капризов природы этого лета — пока прогнозов нет.
Напомним, в понедельник, 12 августа, и во вторник, 13 августа, в Уфе объявлено штормовое предупреждение. В регионе бушует северо-атлантический циклон с сильным ветром и ливнями. Уфа уже ощутила на вебе всю мощь циклона, превратившись в Венецию.