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Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Погода в Башкирии еще пригреет

Погода в Башкирии еще пригреет

12 августа 2024, 16:15
Прогноз о том, когда в Башкирии кончатся дожди и станет тепло, дал известный в РБ чиновник.

Глава Альшеевского района Башкирии Дамир Мустафин через свой Telegram-канал дал прогноз о грядущем в регионе потеплении. По данным чиновника, основанным на информации синоптиков, прогноз погоды в Башкирии и Уфе начнет радовать только ко второй декаде августа. Дамир Мустафин обнадеживает, что дожди в Башкирии кончатся к 19 августа. Насколько длительной будет передышка от мокрых капризов природы этого лета — пока прогнозов нет.

Напомним, в понедельник, 12 августа, и во вторник, 13 августа, в Уфе объявлено штормовое предупреждение. В регионе бушует северо-атлантический циклон с сильным ветром и ливнями. Уфа уже ощутила на вебе всю мощь циклона, превратившись в Венецию.

Уфа превращается в Венецию
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