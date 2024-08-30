Потоп в Уфе — срочное сообщение

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В пятницу, 30 августа, была открыта дорога, ведущая к садовым товариществам «Казарез» и «Альбатрос», что стало долгожданной новостью для местных жителей. Однако, несмотря на позитивные изменения, не стоит забывать о катастрофических последствиях обильных дождей, которые начались 1 августа и продолжались до конца месяца.
В результате мощных осадков протяженность затопленной территории достигала около 450 метров, а глубина воды в некоторых местах составила целых 1.5 метра.
В первые дни стихии были заблокированы дороги и временно приостановлено движение транспорта. Всё это время Управление гражданской защиты внимательно следило за развитием ситуации. Теперь контроль над ситуацией снят.