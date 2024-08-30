Потоп в Уфе — срочное сообщение

В пятницу, 30 августа, была открыта дорога, ведущая к садовым товариществам «Казарез» и «Альбатрос», что стало долгожданной новостью для местных жителей. Однако, несмотря на позитивные изменения, не стоит забывать о катастрофических последствиях обильных дождей, которые начались 1 августа и продолжались до конца месяца.