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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Башкирия тонет под кальян

Башкирия тонет под кальян

28 июля 2024, 18:08
Фото: Vk.com
Настигшее регион ненастье накрыло жителей осадками и креативом.

«У природы нет плохой погоды». Даже обрушившиеся на Башкирию ливни и практически повсеместные потопы не стали причиной для уныния. Жизнерадостность и стойкость мужчин из Башкортостана в эти дни, 27–27 июля, поражает весь Рунет. Мужчины подошли креативно к погодным капризам и сняли ролик с характером. Герои клипа, который моментально завирусился в соцсетях, всем своим видом показывают, что контролируют ситуацию. Они вальяжно и спокойно расположились в креслах в затопленной долине и отдыхают в компании кальяна. Место съемки авторы клипа не уточняют.

Видео: Vk.com

Напомним, ливни обрушились на Башкирию в ночь на пятницу, 26 июля. Из-за сильных осадков и подъема воды в реках пришлось перекрывать движение на трассах. Ситуация на контроле у спасателей.

Как тонет Башкирия
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