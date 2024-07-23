Когда в Башкирии кончатся дожди

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Специалисты башкортостанского управления Гидрометцентра не прогнозируют отступления непогоды в ближайшие дни. Трёхдневный прогноз синоптиков говорит о том, что кратковременные дожди будут лить как минимум до 25 июля.
В среду, 24 июля, на территории Башкирии ожидаются грозы и северный ветер. Ночью похолодает до +9°С… +14°С. Днём же температура воздуха не поднимется выше +16°С…+21°С.
Четверг, 25 июля, также не обойдут стороной грозы и осадки. Локально обещаются град и ливни. Ночью в регионе будет +8°С…+13°С. Днём столбик термометра достигнет отметок +14°С…+19°С.
В недельном прогнозе «Яндекс Погоды» также не обещается прекращения пасмурной погоды. На сайте сервиса говорится, что небольшие дожди продолжатся и в конце недели.