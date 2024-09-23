Битва за урожай: грозит ли Башкирии голод

Posted 23 сентября, 17:00
Published 23 сентября, 17:00
Modified 23 сентября, 18:30
Updated 23 сентября, 18:30
Так, в одной из последних своих публикаций глава Республики Радий Хабиров указал, что на 23 сентября в Башкирии собрали порядка 2,5 тонн зерна — это около 80% посевов (1,14 млн га).
К завершению сбора урожая сейчас идут 8 муниципалитетов. Между тем самым большим валовым сбором зерна отметился Стерлитамакский район — там было убрано около 150 тысяч тонн.
В Минсельхозе Башкортостана отчитались о рекордных урожаях свеклы — порядка 2,4 млн тонн. Всего было убрано на момент публикации около 30% посевов этой культуры.
Отметим, в 2023 году урожайность по зерну в Башкирии оказалась на почти 65% выше показателей 2022 года. Тогда аграрии убрали 3 207,7 тысяч тонн зерновых культур.
Стоит добавить, что в 2024 году сельское хозяйство Башкортостана столкнулось с рядом трудностей. Из-за переувлажения почвы вследствие сильных ливней пришлось ввести режим ЧС.