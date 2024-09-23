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Posted 23 сентября, 17:00

Published 23 сентября, 17:00

Modified 23 сентября, 18:30

Updated 23 сентября, 18:30

Битва за урожай: грозит ли Башкирии голод

Битва за урожай: грозит ли Башкирии голод

23 сентября 2024, 17:00
Фото: 1MI
Власти Башкортостана понедельник, 23 сентября, отчитались о работах по сбору урожая в регионе.

Так, в одной из последних своих публикаций глава Республики Радий Хабиров указал, что на 23 сентября в Башкирии собрали порядка 2,5 тонн зерна — это около 80% посевов (1,14 млн га).

К завершению сбора урожая сейчас идут 8 муниципалитетов. Между тем самым большим валовым сбором зерна отметился Стерлитамакский район — там было убрано около 150 тысяч тонн.

В Минсельхозе Башкортостана отчитались о рекордных урожаях свеклы — порядка 2,4 млн тонн. Всего было убрано на момент публикации около 30% посевов этой культуры.

Отметим, в 2023 году урожайность по зерну в Башкирии оказалась на почти 65% выше показателей 2022 года. Тогда аграрии убрали 3 207,7 тысяч тонн зерновых культур.

Стоит добавить, что в 2024 году сельское хозяйство Башкортостана столкнулось с рядом трудностей. Из-за переувлажения почвы вследствие сильных ливней пришлось ввести режим ЧС.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии хотят увеличить посевы сои в шесть раз.

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