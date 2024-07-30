Потоп в Башкирии — последние новости

К 17:00 вторника, 30 июля, на контроле у спасателей Башкирии остаются 17 случаев подтоплений летним дождевым паводком. Пока ливневые воды, переполнившие реки и водохранилища, угрожают десяти районам региона. Известно о подтоплении трех мостов, пяти дорог и 12 частных участков в Башкирии. В их числе — Стерлитамак, где перекрыли движение по затопляемой речной водой дороге к садовым товариществам.