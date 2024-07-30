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Published Сегодня, 12:46

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Updated Сегодня, 12:50

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

30 июля 2024, 12:46
Фото: МЧС Республики Башкортостан
Спасатели предоставили отчет на 17:00 вторника, 30 июля, ситуацию мониторит МЧС Республики Башкортостан.

К 17:00 вторника, 30 июля, на контроле у спасателей Башкирии остаются 17 случаев подтоплений летним дождевым паводком. Пока ливневые воды, переполнившие реки и водохранилища, угрожают десяти районам региона. Известно о подтоплении трех мостов, пяти дорог и 12 частных участков в Башкирии. В их числе — Стерлитамак, где перекрыли движение по затопляемой речной водой дороге к садовым товариществам.

Из-за подъема воды в реке Белой спасателям пришлось эвакуировать пятерых человек из СНТ «Ромашка», трех взрослых и двух детей.

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Прогноз синоптиков не утешает: циклон из Татарстана, который затопил утром Казань, вечером ждут в Башкирии.

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