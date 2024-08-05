Потоп в Башкирии — кому и сколько выплатят денег

Недавние обильные дожди принесли немало бед для жителей региона. Во время оперативного совещания в Центре управления регионом (ЦУР) глава республики Радий Хабиров отметил, что к нему уже поступают заявки от муниципалитетов, которые сообщают о серьезных потерях в аграрном секторе. В первую очередь речь идет о заготовках сена на зиму — жизненно важном ресурсе для животных.