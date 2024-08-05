Потоп в Башкирии — кому и сколько выплатят денег

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:46
Недавние обильные дожди принесли немало бед для жителей региона. Во время оперативного совещания в Центре управления регионом (ЦУР) глава республики Радий Хабиров отметил, что к нему уже поступают заявки от муниципалитетов, которые сообщают о серьезных потерях в аграрном секторе. В первую очередь речь идет о заготовках сена на зиму — жизненно важном ресурсе для животных.
— Что меня беспокоит, так это то, что погодные условия влияют не только на дороги. К сожалению, мы видим, как страдают наши сельские жители, — подчеркнул Хабиров.
Он также указал на необходимость оказания финансовой помощи тем районам, которые особенно сильно пострадали от непогоды.
— Никуда от этого не денемся, — добавил он.
Глава региона призвал местные власти проявить активность и понимание ситуации. Он акцентировал внимание на том, что необходимо подготовить предложения по финансированию мер поддержки для населения.
— Дороги восстановим, но важно помнить о людях. Если они останутся без кормов зимой, это может привести к критическим последствиям, — комментирует Радий Хабиров.
Министерство сельского хозяйства Башкирии уже начало работу над мерами поддержки и обещает представить конкретные решения в течение двух недель.