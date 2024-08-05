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Потоп в Башкирии — кому и сколько выплатят денег

Потоп в Башкирии — кому и сколько выплатят денег

5 августа 2024, 08:37
Фото: Радий Хабиров
В Башкирии власти принимают экстренные меры для помощи сельским жителям, пострадавшим от разрушительных ливней, сообщает Радий Хабиров.

Недавние обильные дожди принесли немало бед для жителей региона. Во время оперативного совещания в Центре управления регионом (ЦУР) глава республики Радий Хабиров отметил, что к нему уже поступают заявки от муниципалитетов, которые сообщают о серьезных потерях в аграрном секторе. В первую очередь речь идет о заготовках сена на зиму — жизненно важном ресурсе для животных.

— Что меня беспокоит, так это то, что погодные условия влияют не только на дороги. К сожалению, мы видим, как страдают наши сельские жители, — подчеркнул Хабиров.

Он также указал на необходимость оказания финансовой помощи тем районам, которые особенно сильно пострадали от непогоды.

— Никуда от этого не денемся, — добавил он.

Глава региона призвал местные власти проявить активность и понимание ситуации. Он акцентировал внимание на том, что необходимо подготовить предложения по финансированию мер поддержки для населения.

— Дороги восстановим, но важно помнить о людях. Если они останутся без кормов зимой, это может привести к критическим последствиям, — комментирует Радий Хабиров.

Министерство сельского хозяйства Башкирии уже начало работу над мерами поддержки и обещает представить конкретные решения в течение двух недель.

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