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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Названа причина потопа в Уфе

Названа причина потопа в Уфе

9 августа 2024, 12:27
Фото: 1MI
Оказалось, что мощь природы и возможности коммунальной инфраструктуры не коррелируются, сообщает мэрия Уфы.

В последние дни погода в Уфе не радует горожан. Так, в четверг, 8 августа, выпало 24 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы (46-65 мм). В результате улицы города снова оказались под водой. Работы по откачке воды ведутся активно, сотрудники коммунальных служб открывают решетки для быстрого стока, но справиться с последствиями мощных ливней удается не всегда.

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Как выяснили специалисты, причина потопов заключается в несовпадении возможностей городской инфраструктуры и силы природы. Ливневые канализации проектируются с определенными нормативами, однако дожди не имеют своих «норм». Каждая система имеет ограничения по пропускной способности — зачастую это всего 4 м/с. Поэтому даже кратковременные, но интенсивные дожди могут вызвать серьезные проблемы с отводом воды.

Метеорологи отмечают изменение климатических условий последних лет. Залповые дожди становятся нормой, а стандартные системы водоотведения не способны справляться с внезапными и обильными осадками. Чтобы проиллюстрировать масштаб проблемы: 24 мм осадков — это эквивалент более двух ведер воды на каждый квадратный метр.

Но не только объем осадков вызывает затопления. Существенное влияние оказывает и тип почвы. В регионах с песчаными грунтами скорость просачивания влаги значительно выше — там достаточно всего 5-10 минут для полного впитывания дождевой воды. В Уфе же глинистые породы уменьшают эту скорость, что усугубляет ситуацию во время сильных дождей.

По прогнозам синоптиков, уфимцам не стоит ожидать долгого перерыва от дождей.

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