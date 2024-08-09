Названа причина потопа в Уфе

В последние дни погода в Уфе не радует горожан. Так, в четверг, 8 августа, выпало 24 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы (46-65 мм). В результате улицы города снова оказались под водой. Работы по откачке воды ведутся активно, сотрудники коммунальных служб открывают решетки для быстрого стока, но справиться с последствиями мощных ливней удается не всегда.