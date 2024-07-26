mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Туристы из-за дождя застряли в Башкирии

Туристы из-за дождя застряли в Башкирии

26 июля 2024, 08:33
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В Бурзянском районе Башкортостана из-за сильных ливней размыло дорогу, отрезав туристов от возможности вернуться домой, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Согласно сообщению ведомства, движение на участке дороги от деревни Саргая до трассы села Старосубхангулово — Кага оказалось перекрыто в двух местах из-за прохождения ливней, размывших дорожное покрытие. Пять туристов, которые находились в районе, не могли вернуться домой.

Апокалипсис в Башкирии: люди тонут, транспорт стоит
Узнать подробнее

Спасатели оперативно выехали на место происшествия, чтобы эвакуировать людей на безопасный участок.

Напомним, что из-за обильных осадков, Минтранс Башкирии объявил о закрытии движения для всех транспортных средств: Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза и Верхний Авзян — Исмакаево.

Госавтоинспекция также сообщила о перекрытии движения на участке от деревни Озерное до Кусимовского рудника, а также о временном закрытии трассы Мещегарово — Турналы — Мурсалимкино из-за подтопления временного моста через реку Сикияз.

Читайте также:
Дождь в Башкирии остановил трассыРека затопила город в БашкирииПоддельные права становятся трендом среди жителей Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Дорога#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Спасатели#Эвакуация#Туристы#Происшествие#Госавтоинспекция#Госкомитет#Бурзянский район#Перекрытие движения#Инциденты#Ливни#Подтопление#Чрезвычайные ситуации#Обильные осадки
Подпишитесь
День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
Вчера, 12:47
Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
Вчера, 08:34
Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе
Вчера, 08:49
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
Вчера, 09:22
Электросамокатам отдают 10 км Уфы
Вчера, 10:53
Уфимцы просят школу у Бастрыкина
Вчера, 04:54