Туристы из-за дождя застряли в Башкирии

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Согласно сообщению ведомства, движение на участке дороги от деревни Саргая до трассы села Старосубхангулово — Кага оказалось перекрыто в двух местах из-за прохождения ливней, размывших дорожное покрытие. Пять туристов, которые находились в районе, не могли вернуться домой.
Спасатели оперативно выехали на место происшествия, чтобы эвакуировать людей на безопасный участок.
Напомним, что из-за обильных осадков, Минтранс Башкирии объявил о закрытии движения для всех транспортных средств: Станция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза и Верхний Авзян — Исмакаево.
Госавтоинспекция также сообщила о перекрытии движения на участке от деревни Озерное до Кусимовского рудника, а также о временном закрытии трассы Мещегарово — Турналы — Мурсалимкино из-за подтопления временного моста через реку Сикияз.