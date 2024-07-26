Туристы из-за дождя застряли в Башкирии

Согласно сообщению ведомства, движение на участке дороги от деревни Саргая до трассы села Старосубхангулово — Кага оказалось перекрыто в двух местах из-за прохождения ливней, размывших дорожное покрытие. Пять туристов, которые находились в районе, не могли вернуться домой.