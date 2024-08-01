Потоп в Уфе — всех просят остаться дома

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Вода в реках столицы Башкирии продолжает повышаться из-за обильных ливней в регионе. Больше всего от паводка страдали отдалённые районы республики, однако теперь, похоже, потоп добрался и до Уфы.
Так, вода стала заливать дороги к садам «Козарем» и «Альбатрос». Пока пребывание в СНТ не затруднено, однако спасатели поставили ситуацию на особый контроль, готовясь в любой момент принимать необходимые меры.
В ближайшее время подтопления могут случиться в Дёмском, Кировском и Ленинском районах — у садовых товариществ «Озон», «Зелёный мыс», а также посёлков Козарез и Романовка.
Глава Ленинского района Илвир Нурдавлятов призвал горожан не посещать участки на упомянутых территориях.