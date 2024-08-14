mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:41

Published Сегодня, 19:41

Modified Сегодня, 19:43

Updated Сегодня, 19:43

Режим ЧС в Башкирии поставили на паузу

Режим ЧС в Башкирии поставили на паузу

14 августа 2024, 19:41
Министерство сельского хозяйства не торопится называть даты и данные и рапортует об уборочной — фермы жалуются онлайн.

Министерство сельского хозяйства в лице его руководителя Ильшата Фазрахманова понедельник, 12 августа, заявило о подготовке введения режима Чрезвычайной ситуации в этой сфере в Башкирии. Ливни не дают аграриям нормально вести уборочную кампанию. Каждый день простоя — огромные финансовые риски как для каждого фермера, в частности, так и для отрасли сельского хозяйства, в целом. К полуночи четверга, 15 августа, какого-либо конкретного ответа от ведомства в части сроков принятия решения о введении ЧС в сельском хозяйстве Башкирии получить так и не удалось. Зато стало известно, как в регионе идет… уборочная кампания.

В комментариях к этому посту, который выглядит несколько некорректным в адрес страдающих от потоп фермеров, сразу посыпались жалобы от представителей отрасли сельского хозяйства.

— К сожалению, обильные дожди в некоторых районах Республики не позволяют убрать ни кормовые, ни зерновые культуры, хотя все ресурсы имеются, — сокрушается автор сообщения.

Кроме как расписаться в собственном бессилии, фермерам, кажется, пока ничего и не остается. Пока не будет введен режим ЧС, они не смогут узнать размер выплат от региона и как-то просчитать все свои финансовые риски. И не стоит забывать, что неурожай и выпадающие доходы или убытки фермеров сегодня — это выросшие цены в магазинах завтра.

Читайте также:
Мобилизация в России будет осенью 2024 года — BloombergВолонтер из Башкирии погиб на СВОМигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Паводок#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Потоп#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Режим ЧС#Природа#Дожди#Фермеры#Ливни#Курск#Курская область#Зерновые культуры
Подпишитесь
Деньги с Дня города в Уфе решено отдать на СВО
Сегодня, 09:39
Летающую белку заметили над Башкирией
Сегодня, 17:06
Видео. Уфимец перепутал лифт с боксёрской грушей
Сегодня, 14:46
Видео. Мигранты попытались сжечь охранника клуба в Уфе
Сегодня, 11:47
Пять ударов топором стоили ₽3,7 млн жителю Башкирии
Сегодня, 11:05
Башкирия тонет в кредитах
Сегодня, 10:52