Режим ЧС в Башкирии поставили на паузу

— К сожалению, обильные дожди в некоторых районах Республики не позволяют убрать ни кормовые, ни зерновые культуры, хотя все ресурсы имеются, — сокрушается автор сообщения.



Кроме как расписаться в собственном бессилии, фермерам, кажется, пока ничего и не остается. Пока не будет введен режим ЧС, они не смогут узнать размер выплат от региона и как-то просчитать все свои финансовые риски. И не стоит забывать, что неурожай и выпадающие доходы или убытки фермеров сегодня — это выросшие цены в магазинах завтра.