Режим ЧС в Башкирии поставили на паузу

Posted Сегодня, 19:41
Published Сегодня, 19:41
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Министерство сельского хозяйства в лице его руководителя Ильшата Фазрахманова понедельник, 12 августа, заявило о подготовке введения режима Чрезвычайной ситуации в этой сфере в Башкирии. Ливни не дают аграриям нормально вести уборочную кампанию. Каждый день простоя — огромные финансовые риски как для каждого фермера, в частности, так и для отрасли сельского хозяйства, в целом. К полуночи четверга, 15 августа, какого-либо конкретного ответа от ведомства в части сроков принятия решения о введении ЧС в сельском хозяйстве Башкирии получить так и не удалось. Зато стало известно, как в регионе идет… уборочная кампания.
В комментариях к этому посту, который выглядит несколько некорректным в адрес страдающих от потоп фермеров, сразу посыпались жалобы от представителей отрасли сельского хозяйства.
— К сожалению, обильные дожди в некоторых районах Республики не позволяют убрать ни кормовые, ни зерновые культуры, хотя все ресурсы имеются, — сокрушается автор сообщения.
Кроме как расписаться в собственном бессилии, фермерам, кажется, пока ничего и не остается. Пока не будет введен режим ЧС, они не смогут узнать размер выплат от региона и как-то просчитать все свои финансовые риски. И не стоит забывать, что неурожай и выпадающие доходы или убытки фермеров сегодня — это выросшие цены в магазинах завтра.