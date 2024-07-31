Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Практически неделю в регионе бушуют ливни, ожидаются град и даже смерти. Когда в Башкирии кончатся дожди и в регион вернётся лето, понятно из прогноза погода в Уфе и Башкортостане на август. Спойлер: лето мы увидим только в 2025 году, на этот сезон надежды минимальны.
Согласно прогнозам синоптиков, август в Башкирии будет отмечен дождливой погодой. Последний начнется с частых осадков, и дожди ожидаются почти каждый день. Сухая и ясная погода установится лишь в последние полторы недели месяца. Жаркая погода больше не прогнозируется, и температура воздуха будет находиться в диапазоне от +18 до +24 градусов по Цельсию.
Первая неделя августа не принесет долгожданного солнечного отдыха, а скорее будет сопровождаться дождями и обильными осадками, что повлияет на планы жителей региона. Не стоит ждать жары и потом. По прогнозам Федеральной Авиалесоохраны Башкирия не входит в число регионов Поволжья, где в августе ожидается осложнение пожарной обстановки из-за жаркой, теплой и сухой погоды.