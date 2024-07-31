Когда в Башкирии кончатся дожди



Согласно прогнозам синоптиков, август в Башкирии будет отмечен дождливой погодой. Последний начнется с частых осадков, и дожди ожидаются почти каждый день. Сухая и ясная погода установится лишь в последние полторы недели месяца. Жаркая погода больше не прогнозируется, и температура воздуха будет находиться в диапазоне от +18 до +24 градусов по Цельсию.