Погода в Башкирии приберегла козыри

Синоптики «Башгидромета» представили прогноз погоды в Башкирии и Уфе на день и рассказали о том, чего ждать от природы в регионе ночью в субботу, 10 августа. Так, по прогнозу погоды в Уфе будет сравнительно тепло: днем воздух прогреется до +22°С. Прогноз погоды в Башкирии на ночь не столь благостный: в темное время суток в части восточных районов региона температура воздуха ночью опустится до +5°С.



Но и на этом у погоды в Башкирии не кончаются сюрпризы. Спасатели предупреждают жителей и гостей Республики Башкортостан о надвигающемся шторме. Гнев небес обрушится на Башкирию уже к вечеру пятницы, 9 августа, и будет бушевать в отдельных западных и южных районах региона. Там ожидаются град и сильные ливни со сбивающим с ног ветром. Его скорость может достигать 25 м/с.



Напомним, в четверг, 8 августа, непогода обрушилась на Уфу. Город утонул в потоках дождя из-за низкой пропускной способности ливневой системы: она не справилась с мощным ливнем.