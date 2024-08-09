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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Погода в Башкирии приберегла козыри

Погода в Башкирии приберегла козыри

9 августа 2024, 12:25
Если вы думали, что августу уже нечем удивить, то прогноз региональных синоптиков вас сильно озадачит.

Синоптики «Башгидромета» представили прогноз погоды в Башкирии и Уфе на день и рассказали о том, чего ждать от природы в регионе ночью в субботу, 10 августа. Так, по прогнозу погоды в Уфе будет сравнительно тепло: днем воздух прогреется до +22°С. Прогноз погоды в Башкирии на ночь не столь благостный: в темное время суток в части восточных районов региона температура воздуха ночью опустится до +5°С.

Но и на этом у погоды в Башкирии не кончаются сюрпризы. Спасатели предупреждают жителей и гостей Республики Башкортостан о надвигающемся шторме. Гнев небес обрушится на Башкирию уже к вечеру пятницы, 9 августа, и будет бушевать в отдельных западных и южных районах региона. Там ожидаются град и сильные ливни со сбивающим с ног ветром. Его скорость может достигать 25 м/с.

Напомним, в четверг, 8 августа, непогода обрушилась на Уфу. Город утонул в потоках дождя из-за низкой пропускной способности ливневой системы: она не справилась с мощным ливнем.

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