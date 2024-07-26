Дожди обрушили дорогу в Башкирии

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
На 140 км автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, неподалеку от села Верхний Авзян, площадь разрушения составила примерно 30 квадратных метров. Это происшествие стало следствием интенсивных осадков, которые привели к значительному ухудшению состояния гравийного покрытия.
Также частично разрушено дорожное полотно на участке от перекрёстка Ишля до Тукана, где площадь повреждений составляет около 20 квадратных метров.
— Несмотря на возникшие проблемы, проезд для автомобилей возможен, однако водителям настоятельно рекомендуется быть особенно внимательными при движении по данным участкам дорог, — сообщают в ведомстве.
Напомним, что в Бурзянском районе Башкортостана также произошли серьезные последствия от сильных ливней. Размыв дороги отрезал туристов от возможности вернуться домой. По информации Госкомитета РБ по ЧС, движение на участке дороги от деревни Саргая до трассы села Старосубхангулово — Кага оказалось перекрыто в двух местах.