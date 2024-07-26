Дожди обрушили дорогу в Башкирии

Напомним, что в Бурзянском районе Башкортостана также произошли серьезные последствия от сильных ливней. Размыв дороги отрезал туристов от возможности вернуться домой. По информации Госкомитета РБ по ЧС, движение на участке дороги от деревни Саргая до трассы села Старосубхангулово — Кага оказалось перекрыто в двух местах.