Дожди обошлись Башкирии в ₽123 млн

Исполняющая обязанности главы Минтранса Башкортостана Любовь Минакова сообщила данные о том, что всего паводок разрушил 22 км дорог республики, а также повредил и уничтожил 26 переправ. Руководитель ведомства также отчиталась о том, что на всех участках местные власти организовали объездные пути и готовятся приступить к восстановлению после спада воды.