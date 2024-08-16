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Дожди обошлись Башкирии в ₽123 млн

Дожди обошлись Башкирии в ₽123 млн

16 августа 2024, 08:26
Фото: 1MI
В республике оценили ущерб от бушующей стихии, сообщил глава региона Радий Хабиров в ходе «Транспортного часа».

Башкирия потратит более ₽123 млн на восстановление инфраструктуры дождевого паводка после обильных ливней в августе 2024 года.

Исполняющая обязанности главы Минтранса Башкортостана Любовь Минакова сообщила данные о том, что всего паводок разрушил 22 км дорог республики, а также повредил и уничтожил 26 переправ. Руководитель ведомства также отчиталась о том, что на всех участках местные власти организовали объездные пути и готовятся приступить к восстановлению после спада воды.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе вода затопила дорогу к двум садовым товариществам в черте города.

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