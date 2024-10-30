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Лишение свободы

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Октябрь
Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии
30 октября, 08:57
Женская ссора на парковке кончилась парой коктейлей «Молотова»
9 октября, 09:08
Болтливость помогла раскрыть 13-летний «глухарь»
8 октября, 08:01
Купить права в Уфе — лишиться машины
4 октября, 09:08
Мужчина отправился в колонию за пьяную езду
3 октября, 07:33
Сентябрь
Уфимский военный оказался педофилом
30 сентября, 11:59
Во все тяжкие: Экономный наркоман пошёл под суд в Башкирии
25 сентября, 10:53
Купить гастарбайтера в Уфе — ₽30000
25 сентября, 10:07
Баюкающий труп любимой салаватец сел на 12 лет
24 сентября, 09:27
Уфимец может сесть после ролика у «Родины-Матери»
24 сентября, 04:51
В Башкирии обстреляли дом
23 сентября, 07:43
Вахтовик легко получил ₽3 млн, но есть нюанс
20 сентября, 06:24
Сел пить с убийцей — готовься к смерти
18 сентября, 09:48
Наркофею Уфы отправили под арест
12 сентября, 15:14
Уфимскому иноагенту ничего не угрожает — адвокат
9 сентября, 05:35
Ушлый наркоторговец сел на шесть лет в Башкирии
5 сентября, 07:41
Купить права в Башкирии — ₽210000
4 сентября, 12:08
Перекуп из Уфы сел на четыре года
3 сентября, 12:18
Август
Коммунальщик наворовал ₽54 млн в Башкирии
15 августа, 11:06
В Башкирии осудили похитителей железной дороги
В г. Агидель завершился судебный процесс над пятерыми мужчинами, которые решили заработать на краже элементов железной дороги, сообщает прокуратура РБ.
6 августа, 08:47

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