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Posted 30 сентября, 11:59

Published 30 сентября, 11:59

Modified 30 сентября, 12:25

Updated 30 сентября, 12:25

Уфимский военный оказался педофилом

Уфимский военный оказался педофилом

30 сентября 2024, 11:59
Фото: 1MI
Младшего сержанта лишили звания и отправили в колонию на 21 год, сообщает в понедельник, 30 сентября, Уфимский гарнизонный суд.

Как сообщается, еще в конце лета 2024 в Уфимском гарнизонном военном суде рассмотрели уголовное дело в отношении местного младшего сержанта. Уфимского военнослужащего привлекли к отвественности за изнасилование малолетнего ребенка и насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой еще не исполнилось 14 лет. Известно, что младшему сержанту вменили один эпизод изнасилования и три эпизода действий сексуального характера.

— По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением его воинского звания «младший сержант», — сообщает уфимский гарнизонный суд.

Вердикт был вынесен 30 августа 2024. Время и место совершения преступлений в суде не уточняют.

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