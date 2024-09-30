Уфимский военный оказался педофилом

Как сообщается, еще в конце лета 2024 в Уфимском гарнизонном военном суде рассмотрели уголовное дело в отношении местного младшего сержанта. Уфимского военнослужащего привлекли к отвественности за изнасилование малолетнего ребенка и насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой еще не исполнилось 14 лет. Известно, что младшему сержанту вменили один эпизод изнасилования и три эпизода действий сексуального характера.