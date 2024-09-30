Уфимский военный оказался педофилом

Posted 30 сентября, 11:59
Published 30 сентября, 11:59
Modified 30 сентября, 12:25
Updated 30 сентября, 12:25
Как сообщается, еще в конце лета 2024 в Уфимском гарнизонном военном суде рассмотрели уголовное дело в отношении местного младшего сержанта. Уфимского военнослужащего привлекли к отвественности за изнасилование малолетнего ребенка и насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой еще не исполнилось 14 лет. Известно, что младшему сержанту вменили один эпизод изнасилования и три эпизода действий сексуального характера.
— По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением его воинского звания «младший сержант», — сообщает уфимский гарнизонный суд.
Вердикт был вынесен 30 августа 2024. Время и место совершения преступлений в суде не уточняют.
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