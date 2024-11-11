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Posted 11 ноября, 09:55

Published 11 ноября, 09:55

Modified 11 ноября, 10:08

Updated 11 ноября, 10:08

В Уфе по подозрению в мошенничестве арестовали адвоката

В Уфе арестовали адвоката-решалу

11 ноября 2024, 09:55
Фото: 1MI.

В Уфе по подозрению в мошенничестве арестовали адвоката

Мужчина был заключен под стражу по подозрению в мошенничестве, сообщает в понедельник, 11 ноября, пресс-служба судов РБ.

По версии следствия, адвокат Файзуллин получил от своего подзащитного 2 миллиона 250 тысяч рублей. Эти деньги, как утверждает обвинение, были предназначены для передачи должностным лицам правоохранительных органов, включая прокуратуру и суд города Октябрьский. За эту сумму адвокат якобы обещал своему клиенту «договориться» о смягчении наказания — чтобы избежать реального лишения свободы.

Однако, как выяснили следователи, Файзуллин не выполнил свои обещания. Вместо того чтобы передать деньги, он распорядился ими по собственному усмотрению.

— На заседании суда адвокат свою вину не признал и настаивал на том, что ему следует избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, а не заключения под стражу, — отметили в пресс-службе судов Башкирии. — Тем не менее, судья удовлетворил ходатайство следователя и назначил меру пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 25 суток — до 1 января 2025 года.
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе несовершеннолетний парень стал курьером для телефонных мошенников.

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