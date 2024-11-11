В Уфе арестовали адвоката-решалу

По версии следствия, адвокат Файзуллин получил от своего подзащитного 2 миллиона 250 тысяч рублей. Эти деньги, как утверждает обвинение, были предназначены для передачи должностным лицам правоохранительных органов, включая прокуратуру и суд города Октябрьский. За эту сумму адвокат якобы обещал своему клиенту «договориться» о смягчении наказания — чтобы избежать реального лишения свободы.