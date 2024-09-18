Сел пить с убийцей — готовься к смерти

Тем не менее, рецидив преступлений стал отягчающим обстоятельством для подсудимой. В результате Нефтекамский городской суд признал ее виновной по статье 105 УК РФ и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.