mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 09:48

Published 18 сентября, 09:48

Modified 18 сентября, 10:04

Updated 18 сентября, 10:04

Сел пить с убийцей — готовься к смерти

Сел пить с убийцей — готовься к смерти

18 сентября 2024, 09:48
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Нефтекамске вынесли приговор 45-летней теперь дважды убийце, сообщает в среду, 18 сентября, пресс-служба судов Башкирии.

Как известно, ранее женщина уже была судимой за убийство. В июле 2024 года, после совместного распития спиртных напитков с знакомым, между ними вспыхнула ссора, которая закончилась преступлением.

Согласно материалам дела, женщина умышленно нанесла своему собеседнику удар стеклянной тарелкой по голове и затем — ножом в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Поездка в такси закончилась ножевым ранением в Башкирии
Узнать подробнее

На судебном заседании подсудимая частично признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Нефтекамский городской суд учел несколько смягчающих обстоятельств: активное содействие раскрытию преступления, поведение потерпевшего, которое стало причиной конфликта, а также извинения, которые она принесла семье погибшего.

Тем не менее, рецидив преступлений стал отягчающим обстоятельством для подсудимой. В результате Нефтекамский городской суд признал ее виновной по статье 105 УК РФ и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Убила любовника и закопала его с мужем — история уфимки потянула на 10 лет тюрьмы
Узнать подробнее
Читайте также:
Реестр онлайн-повесток заработал в РоссииВ Башкирии мошенник обманул родственника участника СВО на ₽1 млнМужчина сжег семейный очаг в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Убийство#Суд#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Исправительная колония#Салават#Нефтекамск#Преступление#Белорецк#Туймазы#Наказание#Инциденты#Лишение свободы#Рецидив преступлений#Рецидив
Подпишитесь
Популярное