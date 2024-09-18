Сел пить с убийцей — готовься к смерти

Posted 18 сентября, 09:48
Published 18 сентября, 09:48
Modified 18 сентября, 10:04
Updated 18 сентября, 10:04
Как известно, ранее женщина уже была судимой за убийство. В июле 2024 года, после совместного распития спиртных напитков с знакомым, между ними вспыхнула ссора, которая закончилась преступлением.
Согласно материалам дела, женщина умышленно нанесла своему собеседнику удар стеклянной тарелкой по голове и затем — ножом в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
На судебном заседании подсудимая частично признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Нефтекамский городской суд учел несколько смягчающих обстоятельств: активное содействие раскрытию преступления, поведение потерпевшего, которое стало причиной конфликта, а также извинения, которые она принесла семье погибшего.
Тем не менее, рецидив преступлений стал отягчающим обстоятельством для подсудимой. В результате Нефтекамский городской суд признал ее виновной по статье 105 УК РФ и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.