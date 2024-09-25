Купить гастарбайтера в Уфе — ₽30000

Posted 25 сентября, 10:07
Published 25 сентября, 10:07
Modified 25 сентября, 11:03
Updated 25 сентября, 11:03
В июле 2024 года в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов задержали троих иностранных граждан за нарушение режима пребывания в России. В этот момент наш герой решил, что может «разрулить» ситуацию, предложив взятку в размере 90 000 рублей.
Подсудимый, ранее не имевший проблем с законом, стремился освободить задержанных и позволить им продолжить работу на строительном объекте в Нефтекамске. Однако его планы рухнули, когда он передал деньги должностному лицу. Вскоре после этого его задержали на месте преступления.
Несмотря на то, что подсудимый признал свою вину, его действия были квалифицированы как покушение на дачу взятки. Суд пришел к выводу, что он пытался дать взятку за совершение заведомо незаконных действий.
В результате Нефтекамский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 900 000 рублей — десятикратной суммы взятки.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.