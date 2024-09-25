Купить гастарбайтера в Уфе — ₽30000

Подсудимый, ранее не имевший проблем с законом, стремился освободить задержанных и позволить им продолжить работу на строительном объекте в Нефтекамске. Однако его планы рухнули, когда он передал деньги должностному лицу. Вскоре после этого его задержали на месте преступления.