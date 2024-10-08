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Posted 8 октября, 08:01

Published 8 октября, 08:01

Modified 8 октября, 10:35

Updated 8 октября, 10:35

Мужчина признался в убийстве брата в Башкирии

Болтливость помогла раскрыть 13-летний «глухарь»

8 октября 2024, 08:01
Фото: 1MI

Мужчина признался в убийстве брата в Башкирии

В Иглинском районе осужден мужчина, который очень долго скрывался от правосудия после убийства, сообщает во вторник, 8 октября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, в июле 2011 года в одном из сел Иглинского района два брата не смогли решить свои разногласия мирным путем. В ходе конфликта старший брат нанес своему родственнику множественные удары, которые привели к закрытой черепно-мозговой травме и разрыву внутренних органов. Потерпевший скончался на месте, и дело, казалось, ушло в небытие — ни улик, ни свидетелей.

Однако в 2024 году подсудимый, который на протяжении всех этих лет умело скрывал свою причастность к преступлению, вдруг решил «поговорить» с знакомым о том, что произошло в далеком 2011 году. Его болтливость сыграла роковую роль: информация о старом преступлении дошла до правоохранительных органов.

Соседи и односельчане также вспомнили о том времени и подтвердили детали конфликта. В ходе судебного заседания подсудимый упорно не признавал свою вину, но собранные улики и свидетельские показания оказались более чем убедительными. В результате Иглинский межрайонный суд вынес приговор: пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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