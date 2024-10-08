Болтливость помогла раскрыть 13-летний «глухарь»

Однако в 2024 году подсудимый, который на протяжении всех этих лет умело скрывал свою причастность к преступлению, вдруг решил «поговорить» с знакомым о том, что произошло в далеком 2011 году. Его болтливость сыграла роковую роль: информация о старом преступлении дошла до правоохранительных органов.