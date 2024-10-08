Болтливость помогла раскрыть 13-летний «глухарь»

Posted 8 октября, 08:01
Published 8 октября, 08:01
Modified 8 октября, 10:35
Updated 8 октября, 10:35
Как стало известно, в июле 2011 года в одном из сел Иглинского района два брата не смогли решить свои разногласия мирным путем. В ходе конфликта старший брат нанес своему родственнику множественные удары, которые привели к закрытой черепно-мозговой травме и разрыву внутренних органов. Потерпевший скончался на месте, и дело, казалось, ушло в небытие — ни улик, ни свидетелей.
Однако в 2024 году подсудимый, который на протяжении всех этих лет умело скрывал свою причастность к преступлению, вдруг решил «поговорить» с знакомым о том, что произошло в далеком 2011 году. Его болтливость сыграла роковую роль: информация о старом преступлении дошла до правоохранительных органов.
Соседи и односельчане также вспомнили о том времени и подтвердили детали конфликта. В ходе судебного заседания подсудимый упорно не признавал свою вину, но собранные улики и свидетельские показания оказались более чем убедительными. В результате Иглинский межрайонный суд вынес приговор: пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.