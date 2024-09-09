Уфимскому иноагенту ничего не угрожает — адвокат

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин пояснил, что несмотря на возбуждение уголовного дела по статье 330.1 УК РФ, рэпер не может быть объявлен в международный розыск. Основная причина заключается в том, что ему инкриминируется преступление небольшой тяжести. По словам защитника, для объявления человека в международный розыск необходимо наличие более серьезных обвинений — средней тяжести или выше.
— Это заявление ставит под сомнение возможность экстрадиции Моргенштерна* в Россию. На самом деле уголовное преследование имеет совершенно другую цель — ограничить его шансы на возвращение в страну, — комментирует адвокат рэпера.
Моргенштерн* оказался в центре внимания после внесения его имени в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это решение было принято Минюстом РФ 6 мая 2022 года и связано с его активной политической деятельностью и получением денежных переводов из-за границы от медиакомпании Yoola Labs Ltd., зарегистрированной в Израиле. Как утверждает министерство, сумма переводов за два года составила более 29 миллионов рублей.
Важно отметить, что это не первое столкновение артиста с законом. Он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил поведения иностранных агентов. Теперь же он сталкивается с угрозой уголовного наказания — от штрафа до двух лет лишения свободы.
* — объявлен в России иноагентом.