mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Уфимскому иноагенту ничего не угрожает — адвокат

Уфимскому иноагенту ничего не угрожает — адвокат

9 сентября 2024, 05:35
Фото: MORGENSHTERN/ VK.com
Скандал вокруг рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* вновь обострился, сообщает в воскресенье, 8 сентября, ТАСС.

Адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин пояснил, что несмотря на возбуждение уголовного дела по статье 330.1 УК РФ, рэпер не может быть объявлен в международный розыск. Основная причина заключается в том, что ему инкриминируется преступление небольшой тяжести. По словам защитника, для объявления человека в международный розыск необходимо наличие более серьезных обвинений — средней тяжести или выше.

Уфимскому рэперу Моргенштерну* грозит тюрьма
Узнать подробнее
— Это заявление ставит под сомнение возможность экстрадиции Моргенштерна* в Россию. На самом деле уголовное преследование имеет совершенно другую цель — ограничить его шансы на возвращение в страну, — комментирует адвокат рэпера.

Моргенштерн* оказался в центре внимания после внесения его имени в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это решение было принято Минюстом РФ 6 мая 2022 года и связано с его активной политической деятельностью и получением денежных переводов из-за границы от медиакомпании Yoola Labs Ltd., зарегистрированной в Израиле. Как утверждает министерство, сумма переводов за два года составила более 29 миллионов рублей.

Важно отметить, что это не первое столкновение артиста с законом. Он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил поведения иностранных агентов. Теперь же он сталкивается с угрозой уголовного наказания — от штрафа до двух лет лишения свободы.

* — объявлен в России иноагентом.

Исповедь Моргенштерна*: «Я отвратительный человек»
Узнать подробнее
Читайте также:
Непотребства в центре Уфы попали на видеоЦИК огласил результаты выборов главы Республики БашкортостанМобилизация в Башкирии уже в сентябре — правда или ложь
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Адвокат#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Израиль#Штраф#Иностранный агент#Минюст#Алишер Моргенштерн#Лишение свободы#ТАСС#Курск#Курская область#Международный розыск
Подпишитесь
На отца пропавшего мальчика завели уголовное дело в Башкирии
Сегодня, 10:04
Жена бойца СВО стала депутатом в Башкирии
Сегодня, 10:09
Спящего ребенка из пожара на руках вынес выходной спасатель в Башкирии
Сегодня, 09:39
Видео. Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии
Сегодня, 09:31
Квартиры в Уфе колоссально выросли в цене
Сегодня, 09:18
Татарстан снова обогнал Башкирию
Сегодня, 08:32