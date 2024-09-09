Уфимскому иноагенту ничего не угрожает — адвокат

Моргенштерн* оказался в центре внимания после внесения его имени в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это решение было принято Минюстом РФ 6 мая 2022 года и связано с его активной политической деятельностью и получением денежных переводов из-за границы от медиакомпании Yoola Labs Ltd., зарегистрированной в Израиле. Как утверждает министерство, сумма переводов за два года составила более 29 миллионов рублей.