Купить права в Уфе — лишиться машины

В Демском районе Уфы мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом за управление автомобилем в состоянии опьянения, решил не учиться на своих ошибках. В 2015 году он был лишен прав на 1 год и 6 месяцев, но вместо того чтобы соблюдать правила, мужчина выбрал другой путь — купил подделку.