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Posted 4 октября, 09:08

Published 4 октября, 09:08

Modified 4 октября, 11:22

Updated 4 октября, 11:22

Купить права в Уфе — лишиться машины

Купить права в Уфе — лишиться машины

4 октября 2024, 09:08
Фото: 1MI
Решивший сэкономить на правах мужчина лишился не только автомобиля, но и свободы, сообщает в пятницу, 4 октября, прокуратура Башкирии.

В Демском районе Уфы мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом за управление автомобилем в состоянии опьянения, решил не учиться на своих ошибках. В 2015 году он был лишен прав на 1 год и 6 месяцев, но вместо того чтобы соблюдать правила, мужчина выбрал другой путь — купил подделку.

В марте 2023 года, потратив 30 тысяч рублей, он приобрел фальшивое водительское удостоверение через Интернет. Однако его радость длилась недолго. Вскоре после этого он был остановлен сотрудниками ГИБДД за рулем своего «ВАЗ 2010» в нетрезвом состоянии. Как оказалось, подделка не прошла проверку, и вскоре вся правда вышла наружу.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему 7 месяцев ограничения свободы и лишил права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Более того, автомобиль был конфискован в доход государства.

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