mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 14:48

Published 11 ноября, 14:48

Modified 11 ноября, 14:50

Updated 11 ноября, 14:50

«Башавтотранс» попал в коррупционный скандал

«Башавтотранс» попал в коррупционный скандал

11 ноября 2024, 14:48
Фото: 1MI.
Экс директор предприятия нанял «призрачного» сотрудника для выплаты долгов, сообщает в понедельник, 11 ноября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, всё началось с того, что 44-летний бывший директор одного из филиалов ГУП «Башавтотранс» решил немного «поэкспериментировать» с трудовым законодательством. С сентября 2019 года по март 2021 года и снова с мая 2021 года по июль 2023 года мужчина организовал фиктивное трудоустройство своего знакомого. В качестве «работника» его друг числился автослесарем, но, как оказалось, на работу он не приходил.

По данным прокуратуры, зарплата «невидимки» использовались для закрытия долгов перед знакомым директора. В результате такие «трудовые подвиги» обошлись «Башавтотрансу» в почти 1,5 миллиона рублей.

Когда дело дошло до суда, подсудимый признал свою вину частично. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Сумма причиненного вреда также была взыскана.

Уфимец полгода молчал об унижении
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе долг по зарплате стал причиной уголовного дела.

Читайте также:
Автобус с детьми съехал в кювет в БашкирииИз-за долгов по капремонту у мужчины отобрали жилье в БашкирииХабиров отчитал коллег за внезапную зиму
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Россия#Зарплата#Коррупция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Скандал#Башавтотранс#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Лишение свободы#Фиктивное трудоустройство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика