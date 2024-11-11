«Башавтотранс» попал в коррупционный скандал

Как стало известно, всё началось с того, что 44-летний бывший директор одного из филиалов ГУП «Башавтотранс» решил немного «поэкспериментировать» с трудовым законодательством. С сентября 2019 года по март 2021 года и снова с мая 2021 года по июль 2023 года мужчина организовал фиктивное трудоустройство своего знакомого. В качестве «работника» его друг числился автослесарем, но, как оказалось, на работу он не приходил.