«Башавтотранс» попал в коррупционный скандал

Posted 11 ноября, 14:48
Published 11 ноября, 14:48
Modified 11 ноября, 14:50
Updated 11 ноября, 14:50
Как стало известно, всё началось с того, что 44-летний бывший директор одного из филиалов ГУП «Башавтотранс» решил немного «поэкспериментировать» с трудовым законодательством. С сентября 2019 года по март 2021 года и снова с мая 2021 года по июль 2023 года мужчина организовал фиктивное трудоустройство своего знакомого. В качестве «работника» его друг числился автослесарем, но, как оказалось, на работу он не приходил.
По данным прокуратуры, зарплата «невидимки» использовались для закрытия долгов перед знакомым директора. В результате такие «трудовые подвиги» обошлись «Башавтотрансу» в почти 1,5 миллиона рублей.
Когда дело дошло до суда, подсудимый признал свою вину частично. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Сумма причиненного вреда также была взыскана.