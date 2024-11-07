Педофил-рецидивист три года насиловал детей в Башкортостане

Верховный суд Башкирии вынес приговор 54-летнему жителю Зианчуринского района, которого обвинили в педофилии. Суд установил, что мужчина причастен к серии мерзких похотливых измывательств над детьми. Жителю Башкирии вменили уголовную ответственность по трем статьям УК РФ: сексуальное насилие над детьми, разврат и рецидив педофилии.



— Установлено, что 54-летний житель Зианчуринского района в течение трех лет, с 2020 по 2023 годы, совершал преступления против половой свободы несовершеннолетних, одно из которых — с использованием беспомощного состояния потерпевшей, — уточняют фабулу обвинения в пресс-службе судов Башкирии.



Вердикт суда оказался суров. Суд отправил педофила-рецидивиста в колонию строгого режима на 18 лет. Там он должен будет, помимо прочего, лечиться у психиатра. При условии отбытия наказания целиком мужчина увидит свободу только в 72 года. Кроме того, педофилу на 15 лет запретили приближаться к детям, то есть работать по специальностям, которые предусматривают общение с несовершеннолетними.