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Posted 7 ноября, 10:30

Published 7 ноября, 10:30

Modified 7 ноября, 10:32

Updated 7 ноября, 10:32

Педофила посадили на 18 лет в Башкирии

Педофил-рецидивист три года насиловал детей в Башкортостане

7 ноября 2024, 10:30
Фото: Пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Педофила посадили на 18 лет в Башкирии

Мужчина три года совершал непотребства с детьми, сообщает в четверг, 7 ноября, объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Верховный суд Башкирии вынес приговор 54-летнему жителю Зианчуринского района, которого обвинили в педофилии. Суд установил, что мужчина причастен к серии мерзких похотливых измывательств над детьми. Жителю Башкирии вменили уголовную ответственность по трем статьям УК РФ: сексуальное насилие над детьми, разврат и рецидив педофилии.

— Установлено, что 54-летний житель Зианчуринского района в течение трех лет, с 2020 по 2023 годы, совершал преступления против половой свободы несовершеннолетних, одно из которых — с использованием беспомощного состояния потерпевшей, — уточняют фабулу обвинения в пресс-службе судов Башкирии.

Вердикт суда оказался суров. Суд отправил педофила-рецидивиста в колонию строгого режима на 18 лет. Там он должен будет, помимо прочего, лечиться у психиатра. При условии отбытия наказания целиком мужчина увидит свободу только в 72 года. Кроме того, педофилу на 15 лет запретили приближаться к детям, то есть работать по специальностям, которые предусматривают общение с несовершеннолетними.

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Напомним, ранее в Уфе по подозрению в растлении малолетних задержали участника популярного музыкального шоу.

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