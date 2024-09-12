Наркофею Уфы отправили под арест

Отметим, что проблемы с законом у подсудимой возникают уже не в первый раз. В октябре 2020 года Октябрьский райсуд города приговорил уфимку к пяти годам лишения свободы по той же статье. Судя по всему, из места отбывания наказания её освободили досрочно.