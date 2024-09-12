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Posted 12 сентября, 15:14

Published 12 сентября, 15:14

Modified 12 сентября, 15:16

Updated 12 сентября, 15:16

Наркофею Уфы отправили под арест

Наркофею Уфы отправили под арест

12 сентября 2024, 15:14
Фото: Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан.
Советский райсуд столицы Башкирии провёл заседание по делу рецидивистки из Уфы — сообщили в пресс-службе государственного органа.

Местную жительницу обвинили в незаконном производстве и сбыте наркотиков. В зависимости от размера партии запрещённых веществ, эта статья предполагает лишения свободы на срок до 20 лет.

В четверг 12 сентября, суд избрал горожанке меру пресечения. Уфимке назначили домашний арест, пробудет обвиняемая под ним как минимум два месяца — до 4 ноября 2024 года. Постановление суда, впрочем, пока не вступило в законную силу — у сторон есть время на его обжалование.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан..

Отметим, что проблемы с законом у подсудимой возникают уже не в первый раз. В октябре 2020 года Октябрьский райсуд города приговорил уфимку к пяти годам лишения свободы по той же статье. Судя по всему, из места отбывания наказания её освободили досрочно.

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