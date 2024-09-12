Наркофею Уфы отправили под арест

Posted 12 сентября, 15:14
Published 12 сентября, 15:14
Modified 12 сентября, 15:16
Updated 12 сентября, 15:16
Местную жительницу обвинили в незаконном производстве и сбыте наркотиков. В зависимости от размера партии запрещённых веществ, эта статья предполагает лишения свободы на срок до 20 лет.
В четверг 12 сентября, суд избрал горожанке меру пресечения. Уфимке назначили домашний арест, пробудет обвиняемая под ним как минимум два месяца — до 4 ноября 2024 года. Постановление суда, впрочем, пока не вступило в законную силу — у сторон есть время на его обжалование.
Отметим, что проблемы с законом у подсудимой возникают уже не в первый раз. В октябре 2020 года Октябрьский райсуд города приговорил уфимку к пяти годам лишения свободы по той же статье. Судя по всему, из места отбывания наказания её освободили досрочно.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Нефтекамске стражи порядка вскрыли наркопритон — квартиру любителям запрещённых веществ предоставлял молодой отец.