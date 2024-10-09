Женская ссора на парковке кончилась парой коктейлей «Молотова»

Рано утром, находясь под окном квартиры соперницы на первом этаже, она разбила стекло с помощью металлической трубы, к которой был прикреплен молоток. Затем она забросила внутрь две бутылки с зажигательной смесью и скрылась с места происшествия. Однако ее план не удался: от шума проснулась владелица квартиры и выбросила горящие бутылки обратно на улицу.