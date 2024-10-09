Женская ссора на парковке кончилась парой коктейлей «Молотова»

Posted 9 октября, 09:08
Published 9 октября, 09:08
Modified 9 октября, 11:07
Updated 9 октября, 11:07
Как установил суд в Республике Башкортостан, в ноябре 2023 года между 38-летней женщиной из Татарстана и пожилой жительницей Кумертау возник конфликт из-за места для автомобиля. Оскорбления и взаимные упреки стали привычной частью их общения. В ответ на конфликт, женщина из Татарстана решила отомстить и приобрела легковоспламеняющуюся жидкость.
Рано утром, находясь под окном квартиры соперницы на первом этаже, она разбила стекло с помощью металлической трубы, к которой был прикреплен молоток. Затем она забросила внутрь две бутылки с зажигательной смесью и скрылась с места происшествия. Однако ее план не удался: от шума проснулась владелица квартиры и выбросила горящие бутылки обратно на улицу.
Судебные экспертизы подтвердили причастность подсудимой к этому преступлению. Под давлением доказательств она признала свою вину. В итоге суд назначил ей наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
Как ранее сообщал Mkset, в Иглинском районе был осужден мужчина, который очень долго скрывался от правосудия после убийства своего брата.