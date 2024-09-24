Уфимец может сесть после ролика у «Родины-Матери»

Расул Ахияретдинов, 39-летний житель Республики Башкортостан, оказался в центре громкого уголовного дела. В феврале 2024 года он записал ролик на Мамаевом кургане, где, судя по всему, не сдержал своих эмоций и высказался о скульптуре «Родина-мать зовет!». Его слова о том, что образ скульптуры «слишком откровенно подчеркивает женский силуэт», вызвали бурю негодования как среди волгоградцев, так и пользователей соцсетей.