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Posted 24 сентября, 04:51

Published 24 сентября, 04:51

Modified 24 сентября, 11:29

Updated 24 сентября, 11:29

Уфимец может сесть после ролика у «Родины-Матери»

Уфимец может сесть после ролика у «Родины-Матери»

24 сентября 2024, 04:51
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Скандал, разразившийся из-за знаменитого памятника, привлек внимание правоохранительных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области в понедельник, 23 сентября.

Расул Ахияретдинов, 39-летний житель Республики Башкортостан, оказался в центре громкого уголовного дела. В феврале 2024 года он записал ролик на Мамаевом кургане, где, судя по всему, не сдержал своих эмоций и высказался о скульптуре «Родина-мать зовет!». Его слова о том, что образ скульптуры «слишком откровенно подчеркивает женский силуэт», вызвали бурю негодования как среди волгоградцев, так и пользователей соцсетей.

Ахияретдинов не просто высказал свое мнение, он призвал Президента России Владимира Путина «реконструировать» памятник.

— Образ Родины-матери выглядит неприкрытым. Наша с вами мать так выглядеть не может, — заявил он в своем видео.

Эти высказывания вызвали шквал критики и осуждения, в том числе со стороны депутатов Госдумы.

Прокуратура Волгоградской области квалифицировала действия мужчины как реабилитацию нацизма, что может обернуться серьезными последствиями — максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый полностью признал свою вину, и дело будет рассмотрено в Волгоградском областном суде.

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