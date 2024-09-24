Уфимец может сесть после ролика у «Родины-Матери»

Posted 24 сентября, 04:51
Published 24 сентября, 04:51
Modified 24 сентября, 11:29
Updated 24 сентября, 11:29
Расул Ахияретдинов, 39-летний житель Республики Башкортостан, оказался в центре громкого уголовного дела. В феврале 2024 года он записал ролик на Мамаевом кургане, где, судя по всему, не сдержал своих эмоций и высказался о скульптуре «Родина-мать зовет!». Его слова о том, что образ скульптуры «слишком откровенно подчеркивает женский силуэт», вызвали бурю негодования как среди волгоградцев, так и пользователей соцсетей.
Ахияретдинов не просто высказал свое мнение, он призвал Президента России Владимира Путина «реконструировать» памятник.
— Образ Родины-матери выглядит неприкрытым. Наша с вами мать так выглядеть не может, — заявил он в своем видео.
Эти высказывания вызвали шквал критики и осуждения, в том числе со стороны депутатов Госдумы.
Прокуратура Волгоградской области квалифицировала действия мужчины как реабилитацию нацизма, что может обернуться серьезными последствиями — максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый полностью признал свою вину, и дело будет рассмотрено в Волгоградском областном суде.