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Posted 23 сентября, 07:43

Published 23 сентября, 07:43

Modified 23 сентября, 07:51

Updated 23 сентября, 07:51

В Башкирии обстреляли дом

В Башкирии обстреляли дом

23 сентября 2024, 07:43
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Кушнаренковском районе 29-летний житель села Матвеево был осужден за стрельбу из охотничьего ружья в окна жилого дома, сообщает в понедельник, 23 сентября, пресс-служба судов Башкирии.

В июне 2024 года в Кушнаренковском районе один из местных жителей взялся разрешить свои личные неприязненные отношения с помощью охотничьего ружья. Как сообщает Кушнаренковский районный суд, все началось с конфликта, который разгорелся на почве старых обид. Подсудимый, явно не желая мириться с ситуацией, произвел один выстрел в воздух, а затем, не долго думая, направил свое ружье в окна дома потерпевших.

В результате этого «разговора» стеклопакеты окон разбились, и ущерб составил 8300 рублей. Но на этом история не заканчивается. Житель Башкири, который в суде признал свою вину, пытался оправдаться тем, что действовал в защиту своей семьи после того, как его избили на кладбище родственники потерпевшего. На момент суда он уже принес извинения потерпевшему и возместил причиненный ущерб.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, вынес приговор: три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Однако на момент написания статьи, решение суда еще не вступило в законную силу.

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