В Башкирии обстреляли дом

Posted 23 сентября, 07:43
Published 23 сентября, 07:43
Modified 23 сентября, 07:51
Updated 23 сентября, 07:51
В июне 2024 года в Кушнаренковском районе один из местных жителей взялся разрешить свои личные неприязненные отношения с помощью охотничьего ружья. Как сообщает Кушнаренковский районный суд, все началось с конфликта, который разгорелся на почве старых обид. Подсудимый, явно не желая мириться с ситуацией, произвел один выстрел в воздух, а затем, не долго думая, направил свое ружье в окна дома потерпевших.
В результате этого «разговора» стеклопакеты окон разбились, и ущерб составил 8300 рублей. Но на этом история не заканчивается. Житель Башкири, который в суде признал свою вину, пытался оправдаться тем, что действовал в защиту своей семьи после того, как его избили на кладбище родственники потерпевшего. На момент суда он уже принес извинения потерпевшему и возместил причиненный ущерб.
Суд, учитывая все обстоятельства дела, вынес приговор: три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Однако на момент написания статьи, решение суда еще не вступило в законную силу.