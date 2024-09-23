В Башкирии обстреляли дом

В результате этого «разговора» стеклопакеты окон разбились, и ущерб составил 8300 рублей. Но на этом история не заканчивается. Житель Башкири, который в суде признал свою вину, пытался оправдаться тем, что действовал в защиту своей семьи после того, как его избили на кладбище родственники потерпевшего. На момент суда он уже принес извинения потерпевшему и возместил причиненный ущерб.