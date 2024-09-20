Вахтовик легко получил ₽3 млн, но есть нюанс

Ситуация развивалась с 2019 по 2022 год, когда наш герой, работая вахтовым методом в Когалыме, решил сыграть на чувствах своих коллег. Ссылаясь на тяжелое материальное положение из-за алиментов, он начал активно «одалживать» деньги у своих знакомых. Кто-то переводил свои личные накопления, кто-то даже брал кредиты, чтобы помочь «другу в беде». Так он обманул коллег почти на три миллиона рублей.