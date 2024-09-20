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Posted 20 сентября, 06:24

Published 20 сентября, 06:24

Modified 20 сентября, 10:50

Updated 20 сентября, 10:50

Криптобизнесмен обманул коллег на вахте

Вахтовик легко получил ₽3 млн, но есть нюанс

20 сентября 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney

Криптобизнесмен обманул коллег на вахте

Сюжет
Башкирия
Мужчина из Башкирии решил обмануть своих товарищей для получения денег на рискованные предприятия, сообщает в четверг, 19 сентября, пресс-служба УМВД России по Югре.

Ситуация развивалась с 2019 по 2022 год, когда наш герой, работая вахтовым методом в Когалыме, решил сыграть на чувствах своих коллег. Ссылаясь на тяжелое материальное положение из-за алиментов, он начал активно «одалживать» деньги у своих знакомых. Кто-то переводил свои личные накопления, кто-то даже брал кредиты, чтобы помочь «другу в беде». Так он обманул коллег почти на три миллиона рублей.

Но вот где начинается самое интересное: полученные средства вахтовик не только не использовал по назначению, но и потратил на ремонт своей квартиры и участие в бинарных опционах.

Теперь мужчину обвиняют в 16 эпизодах мошенничества, и его дело передано в суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Однако стоит отметить, что большая часть ущерба была возмещена обвиняемым в досудебном порядке.

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