Вахтовик легко получил ₽3 млн, но есть нюанс

Posted 20 сентября, 06:24
Published 20 сентября, 06:24
Modified 20 сентября, 10:50
Updated 20 сентября, 10:50
Ситуация развивалась с 2019 по 2022 год, когда наш герой, работая вахтовым методом в Когалыме, решил сыграть на чувствах своих коллег. Ссылаясь на тяжелое материальное положение из-за алиментов, он начал активно «одалживать» деньги у своих знакомых. Кто-то переводил свои личные накопления, кто-то даже брал кредиты, чтобы помочь «другу в беде». Так он обманул коллег почти на три миллиона рублей.
Но вот где начинается самое интересное: полученные средства вахтовик не только не использовал по назначению, но и потратил на ремонт своей квартиры и участие в бинарных опционах.
Теперь мужчину обвиняют в 16 эпизодах мошенничества, и его дело передано в суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Однако стоит отметить, что большая часть ущерба была возмещена обвиняемым в досудебном порядке.